Vị Thanh tiên phong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vị Thanh giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại cơ sở. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Cần Thơ và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công an phường Vị Thanh xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, chiến sĩ, đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026.

Trong công tác chuyên môn, đơn vị tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Công an thành phố, đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử, số hóa hồ sơ và hạn chế sử dụng giấy tờ truyền thống. Việc xây dựng các mô hình “Đơn vị số”, “Chỉ huy số”, “Cán bộ số” được gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác, lấy dữ liệu số làm nền tảng và người dân làm trung tâm phục vụ.

Theo Thượng tá Lê Văn Quân, Trưởng Công an phường Vị Thanh, đơn vị đã đạt 93% chỉ tiêu công tác theo quy định và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt công dân đến Công an phường Vị Thanh thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: VĂN ÚT)

Kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi số đã mang lại những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, với 14.402/14.402 hồ sơ được số hóa; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 97,48%, tương ứng 12.018/12.182 hồ sơ. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ toàn trình trên môi trường điện tử đều đạt 100%.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường đã rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, phục vụ tích hợp thông tin trên ứng dụng định danh điện tử VNeID cho 25.438 trường hợp. Tỷ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội đạt 22,97%; tích hợp Sổ sức khỏe điện tử và bảo hiểm y tế đạt 44,27%.

Đơn vị cũng chú trọng nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ. 100% cán bộ đáp ứng yêu cầu về trình độ công nghệ thông tin cơ bản, kỹ năng sáng tạo nội dung số và sử dụng các nền tảng số.

Hệ thống mạng nội bộ được duy trì ổn định, toàn bộ máy tính kết nối với hệ thống dữ liệu chuyên ngành; công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước và dữ liệu nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vị Thanh hướng dẫn hóa hồ sơ cho người dân. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đưa tiện ích số đến gần người dân

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công an phường Vị Thanh là triển khai chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2”. Đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch thực hiện, thành lập 17 tổ công tác với 120 thành viên, đồng thời phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”.

Các tổ công tác phối hợp với tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng tại địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cần thiết như bảo hiểm y tế, thông tin an sinh xã hội và giấy phép lái xe.

Bà Trương Thị Hằng, người dân Khu vực 3, phường Vị Thanh cho biết, được cán bộ Công an phường tận tình hướng dẫn, hỗ trợ tích hợp thông tin và giải đáp những nội dung chưa rõ. Theo bà, việc sử dụng VNeID giúp giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa các thao tác khi thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và công sức.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vị Thanh tận tình hướng dẫn, hỗ trợ tích hợp thông tin và giải đáp những nội dung chưa rõ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cùng tham gia hỗ trợ người dân, ông Trần Công Thành, Trưởng Khu vực 3 cho biết, khu vực phối hợp thông báo, hướng dẫn trực tiếp và kết nối người dân với lực lượng Công an, tổ công nghệ số để thực hiện tích hợp các loại giấy tờ. Khi thông tin được tích hợp đầy đủ, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để xuất trình thông tin cần thiết, giảm nhu cầu mang theo nhiều giấy tờ bản giấy.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn. Một bộ phận người dân đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt hoặc thay đổi nơi cư trú khiến việc liên hệ, thu nhận hồ sơ căn cước và đăng ký định danh điện tử mức 2 cho trẻ em chưa thuận lợi.

Người cao tuổi còn hạn chế kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh; một số trường hợp chưa đăng ký số điện thoại chính chủ hoặc chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của VNeID nên chưa chủ động kích hoạt, tích hợp thông tin.

Để khắc phục, Công an phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ liên quan khi làm căn cước; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác và từng thành viên.

Lực lượng chức năng cũng chú trọng kết hợp thu nhận hồ sơ căn cước với kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ; phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội vận động người dân cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử.

Hình ảnh hướng dẫn người dân các tiện ích trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu, Công an phường Vị Thanh tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra phiền hà cho nhân dân.

Với quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ và tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, Công an phường Vị Thanh đang từng bước đưa các tiện ích số vào đời sống, góp phần xây dựng công dân số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.