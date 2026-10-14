Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia dâng hoa tại Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tiếp đón đoàn và hướng dẫn tham quan.

Cùng dự có Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Đại tá Nguyễn Thành Lê, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đại tướng Tea Seiha cùng thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha cùng thành viên trong đoàn đã dâng hoa và nghe thuyết minh tại Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia được trưng bày tại Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.

Cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu tại Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Cụm tượng cao 4,24m, chất liệu hợp kim đồng, do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo sáng tác. Phía trên là khối phụ trợ với hình ảnh quốc kỳ Việt Nam và Campuchia, đặt trên nền các biểu tượng kiến trúc bản địa như chùa tháp, rắn thần Naga, thể hiện sự gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc.

Kết thúc hoạt động dâng hoa, Đại tá Lê Vũ Huy trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Đại tướng Tea Seiha đã dành cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đồng chí bày tỏ hy vọng sẽ được đón tiếp Đại tướng Tea Seiha cùng đoàn đại biểu trong những dịp tiếp theo, đồng thời gửi lời chúc các đại biểu có chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam.