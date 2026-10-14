Chatbot AI hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 14/10, Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026; phát động hoạt động “Thanh niên đồng hành cùng người dân sử dụng VNeID, NinhBinh-S và các tiện ích số”, đồng thời ra mắt Chatbot AI hỗ trợ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 129 Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Ngày hội công dân số - Thanh niên đồng hành cùng người dân sử dụng VNeID, NinhBinh-S và các tiện ích số”. Ảnh: CTV

Thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc đồng hành, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số, tiện ích số, thực hiện quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, cũng như kỹ năng an toàn… được xác định là nhiệm vụ thường xuyên gắn với cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhấn mạnh vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong học tập, nâng cao kỹ năng số; tích cực phối hợp với lực lượng Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, NinhBinh-S, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Các cơ sở Đoàn cần chủ động phối hợp với lực lượng Công an, phát huy hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện hiện có để hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả và an toàn.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Thông qua lễ phát động, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng công dân số; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đồng hành cùng người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tại chương trình đã ra mắt Chatbot AI hỗ trợ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là công cụ cung cấp thêm kênh tiếp cận thông tin, hỗ trợ người dân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản trong sinh hoạt và sản xuất.