Xúc động tình cảm của thầy trò Trường 488 tại Saint Petersburg dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước khi đến thăm và giao lưu với thầy trò nhà trường, Đoàn đại biểu Việt Nam cùng đại diện địa phương tham dự Diễn đàn đã trang trọng dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường mang tên Người, nằm gần khuôn viên Trường 488.

Giữa thành phố Saint Petersburg lịch sử, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện như một biểu tượng thiêng liêng của tình hữu nghị truyền thống, gắn bó bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Đón tiếp Đoàn, bà Natalia Osennova, Hiệu trưởng Trường 488, cùng đại diện chính quyền quận Vyborg đã bày tỏ niềm vui và tình cảm nồng hậu dành cho các đại biểu Việt Nam.

Giới thiệu về lịch sử phát triển của nhà trường và những hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga, đại diện phía Nga đặc biệt nhấn mạnh niềm tự hào khi Trường 488 trở thành nơi lưu giữ không gian Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 2023.

Đối với thầy trò nhà trường, đây không chỉ là nơi trưng bày những tài liệu, kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là không gian giáo dục giàu ý nghĩa, giúp các thế hệ học sinh Nga tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Đại diện nhà trường và chính quyền quận Vyborg khẳng định, thế hệ trẻ địa phương luôn trân trọng tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga; coi việc tìm hiểu, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam là cầu nối quan trọng để tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đồng thời, phía bạn gửi lời cảm ơn chân thành tới Đoàn đại biểu Việt Nam về chuyến thăm đầy ý nghĩa.

Trong không gian Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Việt Nam đã tìm hiểu những tài liệu, kỷ vật được nhà trường trân trọng sưu tầm, gìn giữ; chứng kiến các hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt Nam mà học sinh Nga tích cực tham gia.

Đặc biệt xúc động trước tình cảm mà thầy trò Trường 488 dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường cùng chính quyền quận Vyborg trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Việt Nam.

Đối với đồng chí Phạm Tất Thắng và các thành viên trong Đoàn, điều xúc động không chỉ là sự hiện diện của một không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Nga, mà còn là cách những giá trị ấy đang được tiếp nối trong đời sống học đường, qua sự quan tâm, tìm hiểu và tình cảm chân thành của các em học sinh.

Từ những tài liệu, kỷ vật được nâng niu gìn giữ đến những giờ học trải nghiệm văn hóa Việt Nam, tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ được nhắc nhớ như một dấu ấn của lịch sử, mà còn đang được trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trao 3 giải thưởng Khai sáng tặng 3 học sinh xuất sắc của nhà trường. (Ảnh: THANH THỂ)

Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Chủ tịch Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” trao 3 giải thưởng Khai sáng tặng 3 học sinh xuất sắc của nhà trường. Những phần thưởng là sự ghi nhận, động viên các em không chỉ nỗ lực vươn lên trong học tập mà còn tích cực góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Nga.

Chuyến thăm Trường 488 một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga. Từ những tình cảm giản dị, chân thành của thầy cô và học sinh Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân - nơi những nhịp cầu hữu nghị được xây dựng bằng sự thấu hiểu, trân trọng và gắn bó giữa con người với con người, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.