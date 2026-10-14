Hà Tĩnh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ, có bia mộ ghi tên

Ngày 14/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Theo Đội Quy tập, các hài cốt được tìm thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập liệt sĩ trên địa bàn nước bạn Lào. Sau khi cất bốc, các hài cốt được thực hiện nghi thức khâm liệm, bảo quản theo đúng quy định.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy có một phần mộ còn bia ghi đầy đủ thông tin liệt sĩ. Cụ thể, trong đó có 1 liệt sĩ có bia mộ ghi rõ “liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”.

Bia mộ được phát hiện cạnh hài cốt liệt sĩ.

Việc phát hiện phần mộ có bia ghi thông tin là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính, kết nối thông tin với thân nhân liệt sĩ. Đối với trường hợp liệt sĩ Quang Thọ, thông tin đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho gia đình.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do thời gian đã kéo dài, địa hình và điều kiện thực địa phức tạp. Vì vậy, thông tin do người dân địa phương cung cấp, cùng sự phối hợp của chính quyền và các lực lượng chức năng hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tìm kiếm.

Đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào.

Như vậy, đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào. Trong đó, 7 hài cốt được tìm thấy tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan và 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong.

Hiện Đội Quy tập tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Song song với nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và cất bốc, đơn vị tiến hành hoàn thiện hồ sơ, bảo quản hài cốt cùng các di vật, chuẩn bị đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ trở về quê hương mà còn phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.

Trong mùa khô 2026-2027, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Lào, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao, góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.