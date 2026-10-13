Công trình Nobel Kinh tế 2026 chặn đứng khủng hoảng tài chính ra sao

Robert E. Hall và Michael Woodford được công bố là những người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2026 tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Trong không gian yên tĩnh của phòng thi Đại học Columbia vào sáng 12/10/2026, Giáo sư Michael Woodford nhận cuộc gọi từ Stockholm thông báo ông cùng Giáo sư Robert E. Hall thuộc Đại học Stanford vừa giành Giải Nobel Kinh tế 2026.

Ngay sau niềm vui bất ngờ, việc đầu tiên nhà kinh tế học hàng đầu thế giới thực hiện là quay trở lại công việc: tiếp tục coi thi cho các sinh viên của mình. Sự bình tĩnh của ông phản ánh đúng bản chất công trình mà ông và Robert Hall đã dành trọn sự nghiệp đuổi theo, đó là tìm kiếm sự ổn định giữa những biến động dữ dội của nền kinh tế toàn cầu.

Quyết định của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh dấu lần đầu tiên sự kết nối giữa hành vi vi mô của từng cá nhân và sự vận hành vĩ mô được đặt ở vị trí trung tâm của giải thưởng kinh tế cao quý nhất thế giới.

Nhiều thập kỷ trước, các ngân hàng trung ương thường điều hành chính sách tiền tệ theo kiểu dòm hình đoán bóng hoặc dựa nhiều vào cảm tính của những người cầm lái. Việc thiếu hụt một chiếc la bàn lý thuyết chính xác từng khiến thế giới trả giá bằng những đợt lạm phát phi mã hay suy thoái kéo dài trong thế kỷ 20.

Thế nhưng, công trình của Robert Hall về thị trường lao động cùng cuốn sách kinh điển Interest and Prices xuất bản năm 2003 của Michael Woodford đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Hai ông chứng minh rằng nền kinh tế không phải là cỗ máy vô hồn vận hành bằng những chiếc cần gạt lãi suất đơn thuần, mà là một tập hợp sống động của hàng triệu quyết định mua sắm, tuyển dụng và đầu tư mỗi ngày.

Những mô hình kinh tế do hai ông phát triển cho phép các nhà hoạch định chính sách nhìn thấu cách từng hộ gia đình thắt chặt chi tiêu hay cách từng doanh nghiệp trì hoãn tăng lương khi lãi suất thay đổi. Quan trọng hơn, Woodford đưa ra phát kiến mang tính bước ngoặt: vũ khí mạnh nhất của một ngân hàng trung ương không phải là con số lãi suất hiện tại, mà là khả năng dẫn dắt kỳ vọng của công chúng về tương lai.

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đưa ra thông điệp định hướng tương lai (forward guidance), họ đang vận hành chính xác khung lý thuyết mà Woodford và Hall gây dựng. Một tuyên bố giữ nguyên lãi suất kèm cam kết hành động mạnh mẽ có thể xoa dịu làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, ngăn chặn hàng nghìn doanh nghiệp phá sản trước khi khủng hoảng kịp bùng phát.

Đối với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, tác động từ lý thuyết của hai nhà tân Nobel không hề xa xăm. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành linh hoạt tỷ giá và lãi suất nhằm neo giữ kỳ vọng lạm phát, hiệu quả của chính sách tác động trực tiếp đến chi phí vốn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP.HCM hay quyết định xuống tiền mua nhà của người dân. Viễn cảnh lạm phát toàn cầu được hạ nhiệt mượt mà thay vì rơi vào suy thoái cứng sẽ bảo vệ đơn hàng của các nhà máy trong nước, giúp công nhân giữ được việc làm và duy trì thu nhập ổn định.

Thắng lợi của Hall và Woodford là sự khẳng định rằng những dòng toán học khô khan trên trang giấy có thể trở thành tấm lá chắn thực tế bảo vệ sinh kế của hàng triệu gia đình trước các giông bão kinh tế toàn cầu.