Lấy ý kiến, nhận xét Đảng viên nơi cư trú thực hiện trên môi trường điện tử

Bộ Chính trị mới đây ban hành Quy định 221 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Trong đó, về nguyên tắc, quy định nêu rõ, nhận xét thẳng thắn, trung thực các ưu điểm và hạn chế đối với đảng viên đang công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả nhận xét đối với đảng viên phải được quản lý theo phân cấp và được cập nhật, lưu trữ trên môi trường điện tử. Việc này bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác dữ liệu đảng viên trên môi trường điện tử, không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử để bảo đảm tính độc lập, khách quan, kịp thời, liên thông và thuận tiện cho tổ chức đảng, đảng viên.

Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được trên môi trường điện tử thì việc lấy ý kiến, nhận xét được thực hiện bằng hình thức phù hợp; sau đó phải cập nhật đầy đủ lên môi trường điện tử.

Một trong những nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi cư trú là chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chủ động họp với ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố để nhận xét đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình, gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp, xác nhận và gửi đến tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác.

Chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú đề xuất cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác biểu dương, khen thưởng những đảng viên đang công tác có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú hoặc xem xét, xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt (nếu có).

Chi ủy hoặc bí thư chi bộ kịp thời cập nhật kết quả nhận xét của đảng viên đang công tác tại nơi cư trú lên môi trường điện tử.