IMF cảnh báo nguy cơ 'kìm hãm tài chính' mới

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, nơi diễn ra Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026. Ảnh: Trang Nhung - PV TTXVN tại Thái Lan

Phát biểu tại Hội nghị Thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại Bangkok, đại diện IMF nhận định các quốc gia cần đẩy mạnh cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kết hợp với các kế hoạch thuế và chi tiêu đáng tin cậy để tránh rơi vào một làn sóng "kìm hãm tài chính" mới.

Tại phiên thảo luận mang tên "Góc phân tích: Làn sóng kìm hãm tài chính mới? Các thước đo mới và bằng chứng trong một thế kỷ qua" diễn ra ngày 12/10, ông Neil Shenai, Trợ lý Giám đốc Bộ phận chiến lược, chính sách và đánh giá của IMF, đã trình bày phân tích về các chỉ số định lượng của chính sách kìm hãm tài chính - các biện pháp chính phủ can thiệp kiểm soát lãi suất và quy định hệ thống ngân hàng mua nợ công để giảm chi phí vay của nhà nước - tại 17 nền kinh tế phát triển kể từ năm 1920.

Theo đại diện IMF, chính sách "kìm hãm tài chính" từng đạt đỉnh sau Thế chiến II, giảm dần theo tiến trình tự do hóa kinh tế, nhưng đã gia tăng trở lại kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Mặc dù giúp các chính phủ tiết kiệm đáng kể chi phí tài khóa, nhưng nợ công tại các nền kinh tế phát triển vẫn gia tăng liên tục trong hai thập kỷ qua do thâm hụt ngân sách kéo dài, trong khi thời hạn nợ ngắn buộc các chính phủ phải liên tục tìm kiếm nguồn vay mới.

Để giảm gánh nặng nợ công, đại diện IMF phác thảo hai nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp trực tiếp bao gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, tăng thuế và cắt giảm chi tiêu chính phủ. Đây là con đường IMF khuyến nghị, bởi tăng trưởng kinh tế giúp xoa dịu các căng thẳng xã hội, trong khi việc thảo luận minh bạch về chính sách thuế và chi tiêu sẽ giúp tranh thủ sự ủng hộ của công chúng. Trong khi đó, nhóm giải pháp gián tiếp bao gồm việc sử dụng lạm phát làm công cụ để làm giảm giá trị thực của các khoản nợ, phát hành thêm tiền để bù đắp thâm hụt tài khóa, hoặc định hướng nguồn tiết kiệm tư nhân vào các kênh nợ công với lãi suất ưu đãi.

Khép lại phiên thảo luận, đại diện IMF kêu gọi các bên liên quan chủ động thúc đẩy cải cách và tạo sự đồng thuận đối với chiến lược tăng trưởng và củng cố tài khóa đáng tin cậy, đồng thời nhấn mạnh thế giới vẫn còn thời gian và cần hành động ngay lúc này để ngăn ngừa làn sóng "kìm hãm tài chính" tiếp theo.

Hội nghị Thường niên IMF - WB 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 18/10 tại Bangkok, do IMF, WB, Bộ Tài chính Thái Lan và Ngân hàng trung ương Thái Lan phối hợp tổ chức, quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo, giới kinh doanh và các chuyên gia kinh tế toàn cầu.