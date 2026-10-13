NHNN Khu vực 10 nâng cao hiệu quả cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Tham dự hội nghị có lãnh đạo NHNN Khu vực 10, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng; đại diện UBND các xã, phường cùng lãnh đạo 59 QTDND trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Ông Bùi Huy Thọ, Giám đốc NHNN Khu vực 10, phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NHNN KV 10)

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Huy Thọ, Giám đốc NHNN Khu vực 10, nhấn mạnh Đề án là định hướng quan trọng nhằm xây dựng hệ thống QTDND hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Để triển khai hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa NHNN, chính quyền địa phương, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các QTDND, tập trung nâng cao năng lực tài chính, chất lượng quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và củng cố niềm tin của thành viên.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn Khu vực 10 trong 8 tháng đầu năm 2026 và sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa NHNN Khu vực 10 với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Qua đoa, các bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, giám sát, hỗ trợ và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống.

Toàn cảnh Hội nghị tại vệ tinh Ninh Thuận (Ảnh: NHNN KV 10)

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận giải pháp xử lý địa bàn hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường; nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện bộ máy nhân sự, hệ thống kiểm soát nội bộ và hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng Thông tư số 62/2025/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, hội nghị đề cập các giải pháp củng cố năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thiện quy trình thẩm định và giải ngân, kiểm soát rủi ro cho vay, xử lý nợ xấu và thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với quy mô hoạt động của từng QTDND. Công tác phối hợp thiết lập đường dây nóng, bảo đảm an ninh trật tự và truyền thông nhằm củng cố niềm tin của người gửi tiền cũng được chú trọng.

Ông Phan Thanh Én, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 10, phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị (Ảnh: NHNN KV 10)

Kết luận hội nghị, ông Phan Thanh Én, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 10, yêu cầu các QTDND nghiêm túc triển khai nhiệm vụ theo Đề án, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của mô hình hợp tác; chủ động nâng cao năng lực tài chính, chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu vệ tinh Bình Thuận (Ảnh: NHNN KV 10)

Hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, hành động trong triển khai Đề án, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các QTDND, hướng tới xây dựng hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045.