Đà Nẵng: Xã Chiên Đàn gặp mặt doanh nghiệp dịp 13/10

Tôn vinh các tập thể doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của xã Chiên Đàn.

Chiều ngày 12/10, UBND xã Chiên Đàn tổ chức hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Thái Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đánh giá cao vai trò đầu tàu của giới doanh nghiệp đối với tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và an sinh xã hội, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh những dấu ấn tích cực trong bức tranh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thời gian qua. Đến nay, địa bàn xã đã thu hút 26 dự án đăng ký đầu tư tại các cụm công nghiệp với tổng nguồn vốn xấp xỉ 900 tỷ đồng, tạo ra giá trị doanh thu bình quân hằng năm đạt gần 1.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 4.000 lao động.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thông thoáng nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo xã cũng bày tỏ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiên phong chuyển đổi số, đổi mới dây chuyền công nghệ và hướng đến phát triển xanh, đồng hành cùng địa phương trên lộ trình xây dựng Chiên Đàn thành đô thị văn minh, bền vững.

Ý kiến trao đổi, kiến nghị tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã Chiên Đàn.

Dịp này, UBND xã Chiên Đàn đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể có nhiều đóng góp tích cực vào nguồn thu và công tác an sinh xã hội địa phương, gồm: Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam, Công ty TNHH ThaiBinh Seed – Miền Trung – Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV U World Sports Việt Nam, Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân và Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh tổng hợp thị trấn Phú Thịnh.