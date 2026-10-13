Hà Nội triển khai các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với quyết tâm đó, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác hiệu quả động lực từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế, tạo bước bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tạo đà từ những kết quả tích cực, nhận diện rõ các điểm nghẽn

Sản xuất linh kiện điện tử tại một doanh nghiệp FDI. Ảnh: Phạm Hùng

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) chiều qua (12-10), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý III ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý. Trong quý IV, thành phố tập trung điều hành mục tiêu tăng trưởng đạt 16,55%.

Cùng với đó, tiêu dùng, vận tải và du lịch duy trì đà tăng. Nhiều dự án giao thông, đô thị, nhà ở và hạ tầng môi trường có chuyển biến thực chất, góp phần mở rộng không gian phát triển, cải thiện năng lực kết nối và tạo thêm động lực cho các ngành kinh tế.

Những kết quả này cho thấy Hà Nội vẫn có những dư địa và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể, thành phố cần nhận diện đúng những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển hóa nguồn lực thành giá trị gia tăng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo. Ảnh: Quang Thái

Thực tế, tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra, đặt ra áp lực rất lớn đối với quý IV. Theo kịch bản điều hành, thành phố cần đạt mức tăng trưởng 16,55% trong quý cuối năm mới có thể hoàn thành mục tiêu cả năm. Đây là yêu cầu cao, đòi hỏi các cấp, ngành phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, đồng thời xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến nhanh và đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Một số ngành kinh tế chủ lực như xây dựng, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thông tin và truyền thông, bất động sản, lưu trú và ăn uống vẫn tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa tạo được đóng góp rõ nét vào tăng trưởng; vốn đầu tư tư nhân và FDI thực hiện chưa tương xứng với nguồn lực đã huy động.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát cũng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, cao hơn mức tăng của cả nước 0,39 điểm phần trăm và vượt mục tiêu kiểm soát 4,5% cho cả năm. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 7,44%; nhóm giao thông tăng 6,90%.

Những con số này cho thấy bài toán tăng trưởng của Hà Nội không đơn thuần là thúc đẩy đầu tư hay mở rộng hoạt động kinh tế, mà còn phải bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất, kích thích tiêu dùng hợp lý và kiểm soát các yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá.

Dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển quyết tâm thành kết quả

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu Ngọc Hồi. Ảnh: PV

Trước yêu cầu tăng trưởng cao trong quý IV, Hà Nội tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; đồng thời triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026 và cập nhật kịch bản điều hành quý IV, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực.

Theo kịch bản này, quý IV cần đạt mức tăng trưởng 16,55%; trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%. Các chỉ tiêu đặt ra cho thấy thành phố cần đồng thời thúc đẩy những ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, khai thác tốt hơn động lực từ dịch vụ, thương mại, du lịch và bảo đảm đóng góp của các khu vực kinh tế.

Trọng tâm trước hết là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là những công trình có khả năng tạo khối lượng xây lắp và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật được rà soát, phân loại theo từng dự án, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Việc thúc đẩy đầu tư công phải gắn với chất lượng, hiệu quả công trình và khả năng đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, tránh tình trạng vốn được bố trí nhưng dự án chậm triển khai.

Cùng với nguồn lực nhà nước, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để vốn đầu tư tư nhân và FDI sớm chuyển thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế. Việc cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các dự án đủ điều kiện đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Đối với các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại và xuất khẩu còn tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, cần có giải pháp cụ thể theo từng lĩnh vực, từng nhóm doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục phát huy lợi thế của dịch vụ, vận tải, du lịch và tiêu dùng nội địa; nâng cao hiệu quả kết nối giữa sản xuất, phân phối và thị trường. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng cần được gắn chặt hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ công, qua đó tạo ra giá trị gia tăng thực chất.

Một yêu cầu quan trọng khác được nhấn mạnh là kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường và bảo đảm các cân đối lớn. Với mức tăng CPI bình quân 9 tháng đã vượt mục tiêu kiểm soát cả năm, thành phố cần theo dõi sát diễn biến giá cả, nhất là các nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng và giao thông; tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và hạn chế những yếu tố làm gia tăng chi phí sản xuất, sinh hoạt.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn đặt ra đòi hỏi về chất lượng điều hành. Khi dư địa thời gian của năm 2026 không còn nhiều, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả đầu ra cụ thể; từng sở, ngành, địa phương phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài làm mất cơ hội phát triển. Trên cơ sở kết quả tăng trưởng quý III, thành phố sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV, phân rã kịch bản theo 3 phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Đông Anh đạt khoảng 1.767 tỷ đồng, bằng 13% dự toán thành phố giao là 13.796 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do khoản thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Đến nay, xã mới thu được 156 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất; các khoản thuế, phí và khoản thu khác đạt khoảng 92% dự toán.

Để cải thiện nguồn thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tổ chức đấu giá đất; đồng thời tập trung đẩy nhanh các thủ tục giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 135 của thành phố.

Từ góc độ phân tích các số liệu, Trưởng Thống kê thành phố Hà Nội Phạm Hoài Nam đề nghị thành phố điều hành tăng trưởng theo giá trị tăng thêm và mức đóng góp thực tế; giao kịch bản cụ thể cho từng khu vực, ngành chủ lực và nhóm doanh nghiệp lớn. Các chỉ tiêu dẫn dắt như sản lượng công nghiệp, doanh thu bán lẻ, vận tải, xuất khẩu, tín dụng và tiến độ dự án cần được theo dõi thường xuyên để kịp thời xác định nguyên nhân và phương án bù đắp khi có lĩnh vực tăng trưởng thấp hơn kịch bản.

Dự án cầu Tứ Liên giúp kết nối giao thông nội đô Hà Nội với Bắc Ninh (sân bay Gia Bình) trong tương lai mở rộng không gian giao thông, liên kết vùng. Ảnh: PV

Đối với đầu tư công, trọng tâm không chỉ là giải ngân mà phải chuyển vốn thành khối lượng và giá trị tăng thêm trong năm 2026. Thành phố cần ưu tiên các dự án giao thông, cầu, đường vành đai, đường sắt đô thị và hạ tầng kỹ thuật có khả năng tạo khối lượng lớn trong tháng 10 và 11; đồng thời xử lý nhanh các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và di dời hạ tầng.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tháng 10, 11 và 12, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể. Đối với các dự án còn tồn đọng, cần tập trung hoàn thiện thủ tục ngay trong tháng 10, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư, thi công để tạo thêm động lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các xã, phường đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nhất là phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách. Đối với đất đai dọc các tuyến đường mới mở, trục đường nông thôn và đường vành đai, địa phương phải tăng cường quản lý, chủ động xây dựng phương án sử dụng phù hợp, vừa khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của Hà Nội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực điều hành và tổ chức thực hiện của toàn hệ thống. Vì thế, mỗi sở, ngành, địa phương phải rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo. Tăng trưởng không chỉ được đánh giá bằng những con số, mà còn phải thể hiện ở sức khỏe doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và chất lượng sống của người dân. Đó chính là nền tảng để Hà Nội vừa phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, vừa tạo đà cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.