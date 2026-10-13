Giá dầu giảm nhẹ trước kỳ vọng tăng nguồn cung diesel từ Nga

Tàu chở dầu mỏ đang neo đậu tại eo biển Hormuz. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,57%, xuống 106,04 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,5%, xuống 93,27 USD/thùng. Trong phiên trước đó, giá dầu tăng gần 2 USD/thùng, với dầu Brent chốt phiên ở mức 106,65 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 15-9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền Mỹ cũng tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga. Nguồn cung bổ sung được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng khan hiếm nhiên liệu.

Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng tại vùng Vịnh tiếp tục khiến thị trường lo ngại. Các vụ tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và tàu chở dầu gần eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về an toàn của cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến vận tải chiến lược.

Theo các bộ trưởng thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, chi phí vận chuyển, bảo hiểm tăng mạnh đang cản trở hoạt động lưu thông dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Trong khi đó, Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais ngày 12-10 cho biết tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026 xuống 400.000 thùng/ngày, từ mức 1,4 triệu thùng/ngày đưa ra hồi đầu năm.