Đồng Nai: Số hóa sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản

(ĐN) - Xác định chuyển đổi số là một trong những hướng đi giúp nông dân thích ứng với phương thức sản xuất, tiêu thụ mới, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Theo đó, Hội Nông dân xã, phường đã chủ động kết nối, phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ nông dân từng bước số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng đầu ra.

Nhật ký điện tử trên những vườn rau

Vườn rau hữu cơ Núi Cúi được Hội Nông dân xã Gia Kiệm (thành phố Đồng Nai) lựa chọn làm mô hình điểm ứng dụng nhật ký canh tác điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, minh bạch thông tin và phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản.

Thông qua hệ thống này, các hoạt động trong quá trình canh tác được ghi nhận, cập nhật và quản lý theo từng nhà kính, giúp chủ cơ sở dễ dàng theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng, thời điểm gieo trồng, chăm sóc, bón phân, tưới vi sinh và thu hoạch.

Anh Trương Hoàn Thiện, chủ cơ sở rau hữu cơ Núi Cúi, xã Gia Kiệm chia sẻ lợi ích sổ tay điện tử với phóng viên. Ảnh: Quốc Việt

Anh Trương Hoàn Thiện, chủ cơ sở rau hữu cơ Núi Cúi, xã Gia Kiệm cho biết: Trước đây, anh ghi chép quá trình canh tác bằng sổ sách, giấy tờ nên mỗi lần cần truy xuất thông tin phải mất thời gian tìm lại. Còn hiện nay, mọi dữ liệu đều được cập nhật trên ứng dụng.

“Khi cần kiểm tra nhật ký của từng loại rau, tôi chỉ cần mở ứng dụng là có thể nắm rõ thời điểm gieo trồng, bón phân, tưới vi sinh và các yếu tố phát sinh trong suốt quá trình sản xuất. Nhờ đó, việc quản lý canh tác và truy xuất thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều” - anh Thiện chia sẻ.

Từ những thông tin được ghi nhận trong nhật ký điện tử, vườn rau được thiết lập 7 mã QR truy xuất nguồn gốc gắn với các khu vực sản xuất và nội dung theo dõi. Chỉ với một thao tác quét mã bằng điện thoại, người xem có thể tra cứu thông tin về vườn, những công việc đã thực hiện và hình ảnh tương ứng.

Khi nhà vườn tiếp tục cập nhật nhật ký, thông tin hiển thị cũng được bổ sung. Như vậy, mã QR không chỉ dẫn tới một thông tin giới thiệu cố định, mà được kết nối với dữ liệu hình thành trong chính quá trình canh tác. Hiện mỗi ngày, vườn rau hữu cơ Núi Cúi cung cấp ra thị trường trên 300kg rau sạch các loại. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất đã lan tỏa được giá trị sản phẩm, cơ hội đầu ra nhiều hơn.

Vườn rau hữu cơ Núi Cúi của anh Trương Hoàn Thiện, xã Gia Kiệm, đang áp dụng nhật ký điện tử. Ảnh: Quốc Việt

Ông Đinh Công Thoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Kiệm cho biết: Từ mô hình thí điểm tại vườn rau hữu cơ Núi Cúi của ông Trương Hoàn Thiện, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, thực hiện nhật ký canh tác điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng tính minh bạch trong quy trình sản xuất, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Đưa sản phẩm ra thị trường bằng công nghệ số

Kinh tế số đang mở ra cách làm mới cho nông dân, từ quảng bá, bán sản phẩm trên các nền tảng số đến livestream, thanh toán không dùng tiền mặt. Không chỉ mở rộng thị trường, công nghệ còn giúp nông dân kết nối trực tiếp với khách hàng, nâng cao giá trị và từng bước xây dựng uy tín cho sản phẩm.

Ông Lê Lộc Quân, chủ Cơ sở mật ong Quân Phát, phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, cho biết, với mong muốn đưa sản phẩm mật ong tiếp cận các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, cơ sở đã sớm đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; đồng thời xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận OCOP. Đây là những bước đi quan trọng giúp nâng cao uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cơ hội tiếp cận khách hàng.

Nhiều sản phẩm của Cơ sở mật ong Quân Phát, phường Dầu Giây đã đạt OCOP 3-4 sao. Ảnh: Quốc Việt

Cơ sở mật ong Quân Phát đang liên kết với 120 hộ nuôi ong. Việc mở rộng đầu ra, đặc biệt thông qua các sàn thương mại điện tử, không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận thêm khách hàng mà còn tạo niềm tin cho các hộ tham gia liên kết.

“Thời gian qua, Hội Nông dân đã hỗ trợ cơ sở tiếp cận các chính sách của Nhà nước, hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và kết nối với khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm có thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ” - ông Lê Lộc Quân chia sẻ.

Từ khi đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, Cơ sở mật ong Quân Phát có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước, qua đó mở rộng tệp khách hàng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Mỗi năm, cơ sở cung ứng khoảng 1.500 tấn mật ong ra thị trường, trong đó sản lượng tiêu thụ nội địa khoảng 500 tấn. Kết quả này cho thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử đang góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm mật ong địa phương.

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cho hay: “Hiện một bộ phận nông dân còn hạn chế về kỹ năng số, thiếu tự tin khi bán hàng trực tuyến, nhất là lo ngại thao tác sai, bị lừa đảo hoặc không tiêu thụ được sản phẩm. Vì vậy, hội tập trung hướng dẫn những kỹ năng thiết thực theo phương pháp cầm tay chỉ việc; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn và phát huy vai trò của nông dân có kinh nghiệm để hỗ trợ hội viên quảng bá, bán hàng, thanh toán an toàn, từng bước làm chủ công nghệ và mở rộng thị trường”.

Khi dữ liệu được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc và các kênh tiêu thụ, chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ người dân sản xuất khoa học, hiệu quả hơn mà còn tạo nên “hộ chiếu số” cho nông sản, giúp minh bạch hành trình từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Qua đó, nông sản có thêm cơ sở khẳng định giá trị, nâng cao niềm tin của khách hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Đây cũng là cách chuyển đổi số bắt đầu từ những việc làm thiết thực, từng bước tạo ra những cơ hội phát triển mới cho người nông dân.