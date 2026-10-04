Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai:Phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của con người

Tối 4.10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai chính thức diễn ra, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự Lễ bế mạc

Dự Lễ bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng; các vị đại sứ, đại biện, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo người dân tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.

Tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống.

Những kết nối mới được hình thành, cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn. Đó cũng chính là giá trị căn bản mà Việt Nam mong muốn cùng bạn bè quốc tế xây dựng thông qua Lễ hội này.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng cho biết, Lễ hội năm nay diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO.

Nửa thế kỷ qua cho thấy một bước chuyển quan trọng trong vị thế của Việt Nam: từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, Việt Nam đã từng bước trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO; không chỉ tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, mà ngày càng chủ động đóng góp sáng kiến vào những vấn đề chung của thế giới. Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững 2027 - 2036” đã thể hiện rõ tinh thần đó.

Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước.

Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ; mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tiếp tục tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau. Đó cũng là chủ đề của lễ hội năm nay “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, 4 ngày qua cũng cho thấy, khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút đối với mọi người.

Đó là một cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Vì vậy, Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa không chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn là một phương thức quan trọng để xây dựng quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và nâng cao vị thế quốc gia.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao, các đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và có những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

“Chúng tôi mong muốn Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức Lễ hội, mà ngày càng trở thành một điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa; nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của con người.

“Từ Hà Nội, chúng tôi mong muốn gửi đi một thông điệp: tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn; chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn; và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển”, Bộ trưởng nói và tuyên bố bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026.

Mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa

Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Trong 4 ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Một dấu ấn nổi bật của Lễ hội năm nay là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng, không chỉ trong không gian Hoàng thành Thăng Long mà còn trên các không gian công cộng và nền tảng truyền thông.

Các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đã đưa những sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách; Lễ Khai mạc và Bế mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV, mở rộng khả năng tiếp cận tới khán giả trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Cùng với đó, sự tham gia và đồng hành của Meta góp phần đưa các hoạt động, hình ảnh và câu chuyện của Lễ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các nền tảng số, qua đó mở rộng không gian của Lễ hội từ một sự kiện trực tiếp tại Hà Nội thành một cuộc gặp gỡ văn hóa có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội còn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng; góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Đông đảo khán giả dự Lễ bế mạc

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.