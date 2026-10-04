Ký ức một thời thanh xuân dưới bầu trời Cộng hoà Dân chủ Đức

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức; ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức cùng hơn 200 đại biểu từng là học sinh, sinh viên, hợp tác lao động tại Đức từ khắp các tỉnh, thành.

Các hội viên Hội Ký ức CHDC Đức chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Yến Vi)

Từ ký ức chung đến những kết nối hôm nay

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ (CHCD) Đức cho biết, điểm được kỳ vọng tại Gặp gỡ thường niên lần thứ tư là đưa những ký ức về CHDC Đức vượt ra ngoài ý nghĩa của sự hoài niệm, trở thành nguồn lực tinh thần để kết nối con người với con người, các thế hệ với nhau.

Theo ông, 36 năm kể từ ngày nước Đức thống nhất là một chặng đường dài của những người từng học tập, lao động và sinh sống tại CHDC Đức. Vì vậy, những ký ức ấy không chỉ thuộc về mỗi cá nhân, mà còn là một phần của lịch sử giao lưu nhân dân Việt Nam-Đức.

Ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức chia sẻ kỳ vọng về buổi gặp gỡ thường niên lần thứ 4. (Ảnh: Yến Vi)

Năm nay, Hội mong muốn mở rộng sự tham gia của các thế hệ, để những người từng sống và làm việc tại CHDC Đức kể lại câu chuyện của mình, trong khi thế hệ trẻ tiếp nhận, tìm hiểu và tiếp tục kể những câu chuyện ấy bằng góc nhìn của thời đại hôm nay.

Ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong năm 2026. (Ảnh: Yến Vi)

Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức cũng kỳ vọng từ những ký ức chung, Hội sẽ triển khai thêm các hoạt động giao lưu với bạn bè Đức, các tổ chức hữu nghị và cộng đồng người Việt đang học tập, làm việc tại Đức.

Từ văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân đến các hoạt động thiện nguyện, những tình cảm và kỷ niệm của một thời sẽ được chuyển hóa thành những hoạt động có ý nghĩa trong hiện tại.

“Giá trị lớn nhất của ký ức không phải là chúng ta nhớ mình đã từng có một quá khứ như thế nào, mà là từ quá khứ ấy chúng ta có thể làm được gì cho hiện tại và tương lai”, ông nhấn mạnh.

Theo đó, Gặp mặt thường niên lần thứ tư cũng gửi gắm thông điệp về cách gìn giữ ký ức: trân trọng quá khứ nhưng không sống chỉ bằng quá khứ, mà từ những ký ức chung để kết nối hiện tại và hướng tới tương lai. Đây cũng được xem là đóng góp của Hội Ký ức CHDC Đức trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt Nam-Đức.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2026:

- Tính đến năm 2026, Hội đã có 20.500 thành viên với 30% đang sinh sống và làm việc tại Đức và 70% tại Việt Nam.

- Hội luôn xây dựng và củng cố phát triển hội viên, là nhịp cầu kết nối và tìm được gia đình cho 8 trường hợp con cái tìm đến bố là người Việt Nam.

- Tham gia kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Đức tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Quảng Trị…

- Tham gia nhóm thiện nguyện Vì trẻ em

- Chương trình “Tết yêu thương” năm 2026 tại Chăn Nưa, xã Lê Lợi, Nậm Nhùn, Lai Châu đã mang đến 500 áo ấm mùa đông, bánh chưng Tết, học bổng đến trường cho các em nhỏ.

- Hỗ trợ nuôi dưỡng hàng tháng 12 trẻ em mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh tại các tỉnh, thành: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, TP Hồ Chí Minh.

Những năm tháng không quên

Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức chia sẻ, thời gian đã trôi qua, nhưng ký ức về những năm tháng tuổi trẻ dưới bầu trời CHDC Đức vẫn còn nguyên giá trị.

Đó là những kỷ niệm về những ngày đầu làm quen với ngôn ngữ, thời tiết, những chuyến tàu liên vận kéo dài 13 ngày đêm, những chuyến bay của hãng hàng không Interflug, những người bạn và người dân Đức, cùng những câu chuyện về quê hương, nỗi nhớ nhà và những hương vị đặc trưng của một thời.

Ông nhấn mạnh, những trải nghiệm ấy đã trở thành một phần ký ức sâu đậm trong cuộc đời mỗi thành viên của Hội. Buổi gặp gỡ thường niên lần thứ tư vì thế là dịp để các thành viên cùng ôn lại tình đồng chí, nghĩa đồng hương sau những năm tháng học tập, sinh sống và làm việc tại Đức; đồng thời nhìn lại những hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa của Hội thời gian qua.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức chia sẻ ký ức về những năm tháng tuổi trẻ tại Đức. (Ảnh: Yến Vi)

Chia sẻ bên lề với Báo Thế giới và Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết ông có 8 năm học tập tại CHDC Đức, từ năm 1977 đến 1985. Trong thời gian này, ông là sinh viên Việt Nam duy nhất học cùng các bạn Đức.

Những năm tháng học tập tại CHDC Đức, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, đã giúp ông vượt qua nỗi nhớ quê hương và chuyên tâm học tập. Đây cũng là khoảng thời gian ông có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Đức, đặc biệt là sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tính kỷ luật, sự đúng giờ, chính xác cũng như cách tôn trọng không gian riêng của mỗi người.

Ông Nguyễn Xuân Sơn trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Yến Vi)

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho rằng thời gian tại Đức đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình học tập và sự nghiệp của ông.

Sau khi trở về Việt Nam năm 1985, ông tiếp tục làm phiên dịch cho Đại sứ quán CHDC Đức tại Việt Nam, qua đó có thêm cơ hội gắn bó với đất nước và con người Đức.

Từ những trải nghiệm cá nhân, ông kỳ vọng các hoạt động giao lưu, gặp gỡ của Hội Ký ức CHDC Đức sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa những người từng gắn bó với CHDC Đức và thế hệ hôm nay, góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam-Đức.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp với nhiều câu chuyện, kỷ niệm được các hội viên chia sẻ về những năm tháng học tập, lao động và sinh sống tại CHDC Đức. Các tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và Đức cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu gần gũi, nơi những ký ức của một thời được nhắc lại và tiếp nối trong hiện tại.

Một số hình ảnh tại sự kiện: