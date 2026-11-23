Có lẽ vì vậy mà cà phê trở thành một thói quen của nhiều người giữa phố. Người ta bước vào quán, đôi khi chẳng phải vì thèm cà phê, cũng chẳng quá quan tâm hôm nay mình sẽ uống gì. Trên tờ thực đơn, những thức uống được xếp thành nhiều lựa chọn, cà phê đậm đắng, trà thanh mát, ca cao ngọt dịu, những ly nước mang đủ màu sắc. Nhưng điều người ta cần đôi khi không nằm trong chiếc ly ấy. Họ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để làm việc, một góc nhỏ để đọc sách, một cuộc hẹn với người quen, hay đơn giản chỉ là một nơi đủ bình yên để ngồi một mình, nhìn phố đi qua và thả trôi những suy nghĩ đang chất đầy trong lòng.

Cà phê có thể đắng, nhưng đôi khi vị đắng ấy lại khiến người ta dễ chịu. Bởi giữa những ngày cuộc sống có quá nhiều điều ngọt ngào giả tạo, một hương vị chân thật, rõ ràng, lại khiến lòng người bình tâm hơn. Người chọn cà phê, người chọn trà, người chọn một ly sữa ấm. Mỗi lựa chọn dường như chẳng có gì đáng kể, nhưng cũng có thể là cách người ta tự chăm sóc tâm trạng của mình, tìm một chút cân bằng sau những giờ phút mệt nhoài.

Ở những quán cà phê giữa lòng thành phố, ta dễ bắt gặp những người ngồi một mình. Họ làm việc, đọc sách, nghe nhạc, thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính. Có những nhóm bạn cười nói rộn ràng, những đôi tình nhân ngồi sát bên nhau, những người vừa gặp đã có biết bao chuyện để kể. Nhưng đôi khi, điều khiến tôi chú ý nhất lại là những bàn chỉ có hai người. Họ không nhất thiết phải là người yêu, cũng chẳng phải vợ chồng hay những người thân trong gia đình. Có thể họ là hai người bạn, hai người đồng nghiệp, hai người từng đi qua những ngày tháng khó khăn, hoặc đơn giản là hai con người tình cờ gặp nhau giữa cuộc đời rộng lớn, rồi nhận ra ở người kia một sự đồng cảm, thân quen.

Người ta vẫn thường nói, gặp nhau là duyên, ở lại với nhau là tình. Nhưng để có thể tìm được một người mà mình không cần phải dè chừng khi nói chuyện, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, không phải lựa lời để che giấu những điều thật nhất trong lòng, có lẽ còn cần nhiều hơn cả duyên. Đó là sự thấu hiểu. Là cảm giác được lắng nghe mà không bị phán xét, được nói những điều đôi khi chính mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, được im lặng mà không cảm thấy ngượng ngùng. Người ấy có thể không giải quyết được mọi vấn đề của ta, nhưng chỉ cần ngồi đó, lắng nghe, cũng khiến những điều đang nặng nề trong lòng trở nên nhẹ hơn.

Có những người bạn tri kỷ như thế. Họ ngồi bên nhau trong một quán cà phê nhỏ, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, từ những điều vụn vặt trong cuộc sống đến những ước mơ tưởng chừng xa xôi. Họ có thể cười thật lớn, cũng có thể im lặng thật lâu. Có những ánh mắt không cần giải thích, những câu chuyện không cần phải kể hết, bởi người đối diện đã phần nào hiểu được điều mình đang nghĩ. Ở bên nhau, người ta không phải cố gắng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn để được yêu quý. Họ được là chính mình, với những vui buồn, những thiếu sót, những điều chưa hoàn thiện, và cả những khoảng tối mà bình thường chẳng dễ gì mở ra với bất kỳ ai.

Tri kỷ, có lẽ không phải là người luôn đồng ý với ta, cũng không phải người lúc nào cũng xuất hiện để làm vừa lòng ta. Tri kỷ là người có thể nhìn thấy những điều ta chưa nói, hiểu được những gì nằm sau một câu chuyện, và đủ bao dung để không vì một phút bất đồng mà phủ nhận tất cả những điều đã từng tốt đẹp. Nhưng sự thấu hiểu ấy, đôi khi, không đến ngay từ đầu. Có những người gặp nhau, cảm thấy rất gần gũi, rất hợp nhau, cứ ngỡ đã tìm thấy một người có thể cùng đi qua nhiều chặng đường. Thế rồi, chỉ một chuyện nhỏ trong cuộc sống, một sự không hài lòng, một cách nhìn khác nhau, một điều chưa kịp nói rõ, cũng có thể khiến hai người xa nhau.

Tôi vừa đi qua một câu chuyện như thế. Một người bạn vừa rời khỏi cuộc đời tôi, để lại những câu chuyện còn dang dở, những kế hoạch chưa kịp bắt đầu và cả những dự định mà chúng tôi từng nghĩ sẽ cùng nhau thực hiện. Một người từng nói chuyện với mình mỗi ngày, thân thiết như một người bạn tri kỷ, bỗng một ngày rời đi. Tôi ngỡ ngàng, hụt hẫng, và buồn. Nhưng tôi không giận, cũng không trách người bạn ấy. Bởi tôi hiểu, mỗi người đều có cách riêng để đối diện với những điều khiến mình không thoải mái. Có người chọn ở lại, nói rõ những điều chưa vui, tìm cách tháo gỡ. Có người lại chọn rời đi, bởi đó là cách họ cảm thấy dễ chịu và bình yên hơn. Tôi không thể đòi hỏi một người phải hành xử theo cách mà tôi mong muốn, cũng không thể vì một cuộc chia xa mà phủ nhận những ngày tháng chúng tôi đã từng vui vẻ, từng chia sẻ, từng dành cho nhau những lời động viên chân thành.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong một tình bạn không phải là khi hai người không còn đồng hành, mà là khi cả hai từng nghĩ mình đã tìm thấy tri kỷ, nhưng lại chưa đủ hiểu nhau để giữ mối quan hệ ấy đi qua một va chạm nhỏ. Tôi đã từng nghĩ, những cuộc trò chuyện mỗi ngày, những ý tưởng chung, những dự định được xây dựng cùng nhau sẽ khiến chúng tôi gần nhau hơn. Nhưng hóa ra, sự thân thiết đôi khi đến nhanh hơn sự thấu hiểu. Và khi một điều bất ngờ xảy ra, những khoảng trống chưa kịp lấp đầy trong cách hiểu về nhau lại trở thành khoảng cách.

Tôi vẫn tiếc những dự định còn dang dở. Có những kế hoạch đã được bàn rất kỹ, những ý tưởng đã từng khiến cả hai hào hứng, những điều mà nếu có người cùng thực hiện, có lẽ sẽ vui hơn, dễ dàng hơn, nhiều động lực hơn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giữ mọi người ở lại bên nhau theo đúng những gì ta đã hình dung. Có người đến, mang theo những ý tưởng mới, mở ra những cánh cửa mà trước đó ta chưa từng nghĩ đến. Rồi có người rời đi, để ta tự mình bước tiếp qua những cánh cửa ấy.

Tôi sẽ tự mình thực hiện những dự án còn dang dở. Có thể sẽ khó khăn hơn, chậm hơn, nhưng tôi biết, mình vẫn có thể đi tiếp. Bởi những gì người bạn ấy từng gợi mở, những ý tưởng, những lời khích lệ, những sự động viên, hỗ trợ, những điều khiến tôi tin hơn vào khả năng của bản thân, vẫn còn ở lại. Tôi biết ơn vì đã từng có một khoảng thời gian như thế. Biết ơn một người, dù không còn đồng hành, đã giúp tôi nhìn thấy thêm những hướng đi, thêm những ước mơ mà giờ đây tôi muốn tự mình thực hiện.

Có lẽ, tình bạn cũng giống như một tách cà phê giữa phố. Có những người ngồi với nhau rất lâu, kể hết những câu chuyện của một đời. Có những người chỉ ghé qua trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng để lại một dư vị khó quên. Không phải tách cà phê nào cũng cần uống đến cạn, cũng không phải cuộc gặp nào trong đời đều phải có một lời hứa đi với nhau đến cuối cùng. Có những điều đẹp đẽ chỉ nằm ở việc chúng đã từng hiện diện, đã từng khiến ta ấm lòng, đã từng giúp ta đi qua một đoạn đường nhiều chông chênh.

Phố vẫn đông người. Những quán cà phê vẫn sáng đèn, những chiếc bàn vẫn có người ngồi trò chuyện, những ly nước vẫn được mang ra, đặt nhẹ trước mặt những vị khách đang chờ đợi. Có người đến để làm việc, có người đến để gặp bạn, có người tìm một khoảng lặng. Và có lẽ, đâu đó trong một quán cà phê nhỏ, vẫn có hai người đang ngồi bên nhau, kể những câu chuyện mà chẳng cần sợ bị hiểu lầm, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, cùng nhìn về phía trước bằng một sự tin cậy bình yên.

Tôi mong rằng, người bạn đã rời đi cũng sẽ tìm được một nơi như thế. Một góc phố yên tĩnh, một tách cà phê vừa đủ ấm, một người bạn có thể lắng nghe và thấu hiểu. Mong rằng ở nơi rất xa đó, bạn không quá thất vọng về những gì đã xảy ra, cũng không phải mang theo những điều buồn lòng quá lâu. Tôi không biết liệu chúng ta có còn một ngày được ngồi lại với nhau hay không, nhưng tôi vẫn mong bạn bình yên. Bởi sau tất cả, những ngày từng vui vẻ, những cuộc trò chuyện từng chân thành, những dự định từng khiến chúng ta háo hức, vẫn là những điều tôi muốn giữ lại bằng sự trân trọng.

Phố, cà phê và tri kỷ. Có lẽ, ba điều ấy luôn gắn với nhau bằng những khoảng lặng rất riêng. Cà phê khiến phố bớt lạnh lẽo, khiến những con người xa lạ có thêm một lý do để ngồi lại. Tri kỷ khiến một tách cà phê trở nên đậm đà hơn, một câu chuyện trở nên có ý nghĩa hơn, và những ngày tháng tưởng như đơn độc bỗng có thêm một điểm tựa. Nhưng tri kỷ không phải lúc nào cũng là người ở lại mãi mãi. Đôi khi, họ chỉ xuất hiện trong một đoạn đời, trao cho ta một điều gì đó, rồi rời đi, để ta học cách tiếp tục hành trình bằng chính đôi chân của mình.

Có những người không đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng vẫn để lại những điều khiến ta trưởng thành hơn. Có lẽ, một cuộc gặp gỡ không nhất thiết phải kéo dài mãi mãi mới trở nên ý nghĩa. Đôi khi, chỉ một đoạn đồng hành cũng đủ để ta nhận ra những khả năng mới của chính mình. Và nếu một ngày nào đó, giữa phố đông, tôi lại ngồi trong một quán cà phê, nhìn ra ngoài cửa kính, nhớ về một người bạn cũ, có lẽ tôi sẽ không còn thấy buồn nhiều như hôm nay. Tôi sẽ nhớ những ý tưởng từng được chia sẻ, những dự định từng cùng nhau nghĩ đến, và tự nhủ rằng, có những cuộc gặp trong đời không phải để ở lại, mà để giúp ta biết mình có thể đi xa hơn những gì từng nghĩ.

Những dự án đang dang dở, tôi sẽ tiếp tục thực hiện. Và nếu có thể gửi đến người bạn ấy một lời, tôi chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn vì đã từng đến, từng chia sẻ, từng khiến tôi có thêm niềm tin và những ý tưởng mới. Tôi không trách bạn vì đã chọn rời đi. Chỉ tiếc rằng, chúng ta đã từng nghĩ mình là tri kỷ, nhưng lại chưa có đủ thời gian để thật sự hiểu nhau.

Phố vẫn đông người, những quán cà phê vẫn sáng đèn và cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua với những cuộc gặp gỡ, chia xa. Tôi tin rằng, sau mỗi cuộc chia xa, lòng người rồi sẽ bình yên trở lại. Chỉ mong những người từng đi qua cuộc đời nhau, dù không còn chung đường, vẫn có thể giữ lại những điều đẹp đẽ đã từng, như một chút hương cà phê còn vương lại trong chiều muộn.

Và trong một ngày phố vắng, khi lòng người cần một chút dịu dàng để nhớ về những cuộc gặp đã qua, mời bạn cùng lắng nghe ca khúc "Mây bốn phương trời" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, qua tiếng hát của Lưu Hường, với tiếng đàn Guitar của Đặng Quyền và sự hỗ trợ của Thành Đạt, Việt Hải.

Mong rằng, mỗi chúng ta, dù đang ở nơi nào, cũng sẽ tìm được một góc bình yên cho riêng mình, một tách cà phê ấm, và một người có thể lắng nghe, thấu hiểu, cùng ta đi qua những ngày tháng vui buồn của cuộc sống.

Hoàng Hạnh và Đan