Bé N.H.Y. (4 tuổi, trú tại Lào Cai) bị bạn cào xước vùng chân trong lúc ở trường mầm non. Sau giấc ngủ trưa, bé bắt đầu kêu đau, chân trái sưng nề. Gia đình đã đưa bé đi khám trong tối hôm đó và tiếp tục chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, các biểu hiện ban đầu chưa rõ ràng nên nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định.

Chỉ một ngày sau, tình trạng của bé diễn biến nhanh chóng. Bé sốt cao, vùng cổ chân trái sưng to, nóng, đỏ và đau dữ dội. Tại bệnh viện chuyên khoa Nhi, bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái.

Từ đó, bé bước vào hành trình điều trị kéo dài nhiều tháng. Bé trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang, điều trị nội trú khoảng 2 tháng mới kiểm soát được tình trạng sốt. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau khi xuất viện, vết mổ lại xuất hiện dịch mủ. Bé tiếp tục nhập viện điều trị thêm khoảng một tháng và trải qua cuộc phẫu thuật nạo vét ổ xương viêm, hoại tử.

Dù đã trải qua tổng cộng 4 lần phẫu thuật cùng nhiều đợt sử dụng kháng sinh kéo dài, tình trạng viêm xương và rò dịch mủ ở cổ chân trái vẫn không được giải quyết triệt để. Gia đình sau đó quyết định đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cho biết, khi nhập viện, bé có tình trạng nhiễm trùng vết mổ vùng cổ chân trên nền viêm xương mạn tính. Vết mổ cũ bị khuyết da, rỉ dịch mủ vàng; tổ chức phần mềm xung quanh sưng nề, nóng đỏ.

Đáng chú ý, vùng cổ chân và cẳng chân trái của bệnh nhi xuất hiện tình trạng xơ chai diện rộng do di chứng của nhiều lần phẫu thuật trước đó. Chân trái hạn chế vận động, khiến việc đi lại của bé gặp nhiều khó khăn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy viêm xương tủy lan tỏa tại đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái.

“Vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân bệnh nhi còn rộng, trong khi toàn bộ tổ chức xung quanh đã trở thành mô sẹo xơ cứng sau nhiều lần phẫu thuật. Nếu ghép da hoặc chuyển vạt trên nền mô xơ chai như vậy, nguy cơ thất bại sẽ cao”, bác sĩ Nam cho biết.

Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm tại đầu dưới hai xương cẳng chân và các xương vùng cổ chân trái, đồng thời trám vùng khuyết hổng xương bằng xi măng kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn tại chỗ.

Với tổn thương phần mềm, thay vì tiếp tục ghép da trên nền mô xơ cứng, ê-kíp lựa chọn phương án bảo tồn tối đa tổ chức tại chỗ bằng phương pháp hút áp lực âm (VAC), sau đó kết hợp chiếu plasma lạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo các bác sĩ, VAC tạo áp lực âm liên tục lên vết thương, giúp kiểm soát dịch tiết, làm sạch nền vết thương và thúc đẩy hình thành tổ chức hạt. Trong khi đó, plasma lạnh được sử dụng nhằm hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn tại chỗ và thúc đẩy quá trình hồi phục mô.

Do bệnh nhi mới 47 tháng tuổi, việc sử dụng plasma lạnh được cân nhắc và điều chỉnh riêng về thời gian, cường độ. Ê-kíp chia nhỏ liệu trình trong 10 ngày, rút ngắn thời gian mỗi lần chiếu và điều chỉnh khoảng cách giữa các lần điều trị theo tình trạng thực tế của vết thương.

Sau 5 ngày điều trị bằng plasma lạnh kết hợp chăm sóc vết thương bằng VAC, bé không còn chảy dịch mủ, tình trạng sưng, nóng, đỏ xung quanh giảm rõ rệt. Sau 10 ngày, vết thương vùng cổ chân trái tiến triển tốt, hai mép vết mổ liền lại. Bé tỉnh táo, không sốt, có thể vui chơi và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với những vết trầy xước, xây xát trên da trẻ. Đây có thể là cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập, đặc biệt khi tổn thương không được chăm sóc đúng cách.

Vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng mô mềm, nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau một vết thương như sốt, đau tăng dần, sưng nóng đỏ hoặc hạn chế vận động, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh nguy cơ nhiễm trùng tiến triển và gây biến chứng nghiêm trọng.