Cô Nguyễn Hương Giang (giữa ảnh), giáo viên Trường THPT Lý Nam Đế, tỉnh Thái Nguyên.

Nam sinh nghẹn ngào khi nhận được 175 triệu đồng ủng hộ

Sáng 23/11, cô Nguyễn Hương Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Lý Nam Đế (Thái Nguyên), chia sẻ những diễn biến mới trong câu chuyện vận động giúp đỡ một nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo cô Giang, kể từ khi bài viết được đăng tải, cô nhận được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ đến. Đó là tình cảm, sự sẻ chia và ủng hộ của bạn bè, người thân, những người quen biết và cả những người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Tổng số tiền mọi người chung tay ủng hộ đã lên tới 175 triệu đồng, vượt xa mong đợi ban đầu. Tuy nhiên, số tiền lớn cũng khiến chính nam sinh được giúp đỡ cảm thấy bối rối.

Trước mặt cô, em N. đứng rụt rè, hai tay liên tục vê gấu áo. Em chia sẻ rằng số tiền quyên góp được quá lớn đối với hai chị em. Mẹ đã để lại một ngôi nhà để ở cùng một quán tạp hóa nhỏ, được bà con trong làng ủng hộ, hai chị em cũng tạm mưu sinh.

Nam sinh cũng nhắc đến lời dạy của người mẹ đã mất là phải sống biết ơn những người từng giúp đỡ mình. "Em không biết phải trả ơn cô và tất cả mọi người bằng cách nào…", N. nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

Cô Giang cũng xúc động trước những lời tâm sự của học trò. Cô nhẹ nhàng giải thích rằng mọi người giúp đỡ em không phải để nhận lại điều gì. Em không cần cảm thấy mắc nợ hay phải tìm cách trả ơn, mà hãy bình yên đón nhận tình cảm ấy. Sau này, khi có điều kiện, hãy tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.

Nhưng điều khiến cô giáo thực sự bất ngờ là đề nghị tiếp theo của nam sinh.

N. xin chỉ nhận một phần trong số tiền 175 triệu đồng, phần còn lại nhường cho hai học sinh khác trong trường. Một bạn học đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, cần nhiều kinh phí chữa trị; bạn còn lại cũng có hoàn cảnh mồ côi như em. "Em vẫn còn sức khỏe, vẫn có thể lao động được", N. bày tỏ.

Cô Giang cho biết mình thực sự hạnh phúc khi nghe những lời ấy. Bởi một học trò đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần được giúp đỡ, nhưng khi nhận được nhiều yêu thương lại nghĩ đến việc san sẻ cho người khác.

Theo cô, mẹ của nam sinh đã mất nhưng những điều bà từng dạy vẫn đang được con gìn giữ theo một cách thật đẹp.

Cô Nguyễn Hương Giang công khai sao kê tiền ủng hộ.

Từ món quà 20/11 và sự lan tỏa của lòng tốt

Trước đó, như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, câu chuyện cô Nguyễn Hương Giang từ chối nhận quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để kêu gọi giúp đỡ một học trò nghèo đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa từng biết mặt cha. Mẹ một mình nuôi hai người con sinh đôi, gia đình thuộc diện hộ nghèo và thường xuyên đau ốm. Tháng 9 vừa qua, mẹ em qua đời, để lại hai chị em nương tựa vào ông bà đã cao tuổi, sức khỏe yếu.

Dù hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, em vẫn nỗ lực học tập, ôn thi tốt nghiệp THPT với mong muốn vào Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.

Từ lời kêu gọi giản dị của cô giáo, nhiều người đã chung tay hỗ trợ. Số tiền quyên góp liên tục tăng và đến ngày 23/11 đã đạt 175 triệu đồng.

Cô Giang cho biết đã công khai toàn bộ nội dung sao kê ngân hàng tính đến thời điểm khóa tài khoản tiếp nhận ủng hộ của bạn Nguyễn Duy Phước, lớp trưởng. Cô cũng gửi kèm hình ảnh sổ tiết kiệm đứng tên đồng sở hữu của nam sinh và chị gái ruột.

Theo phương án gia đình thống nhất, việc quản lý và sử dụng khoản tiền sẽ có sự giám sát, đồng thuận của ông bà và sự thống nhất giữa hai chị em. Nếu có thêm thông tin về việc sử dụng số tiền, cô sẽ tiếp tục cập nhật để mọi người cùng nắm được.

Cô giáo chia sẻ, điều đọng lại sau câu chuyện không nằm ở con số 175 triệu đồng, mà là tình cảm của những người xa lạ, những giọt nước mắt của học trò và quyết định nhường lại một phần yêu thương cho người khác.

"Hôm nay, cô nhận được một bài học lớn. Rằng đôi khi, người ta cứ nghĩ mình là người cho đi. Nhưng đến cuối cùng, chính những người mình giúp lại dạy cho mình hiểu sâu sắc nhất về lòng biết ơn, về sự tử tế và về ý nghĩa thật sự của hai chữ cho đi", cô Giang viết.

Cũng trong chia sẻ ngày 23/11, cô xin phép khép lại câu chuyện, mong muốn có thêm không gian riêng tư để tiếp tục đồng hành cùng học trò. Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm, sẻ chia và góp phần làm nên hành trình đầy ấm áp này.

Từ một lời đề nghị không nhận quà 20/11, câu chuyện đã lan tỏa một thông điệp đẹp: lòng tốt khi được trao đi bằng sự chân thành sẽ không mất đi, mà tiếp tục tìm đến những người cần được yêu thương.