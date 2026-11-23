Trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 170.684 ca sốt xuất huyết, trong đó 21 người tử vong. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến việc phòng muỗi đốt và kiểm soát nơi sinh sản của muỗi trở nên cấp thiết.

Cùng với các biện pháp phòng bệnh, nhiều gia đình lựa chọn chai xịt muỗi, hương muỗi hoặc hóa chất diệt côn trùng. Trên thị trường, một số sản phẩm còn được giới thiệu thêm khả năng diệt khuẩn, khử mùi hoặc bảo vệ toàn diện không gian sống.

Tuy nhiên, công dụng quảng cáo không thể thay thế thông tin được cơ quan quản lý cho phép. Việc lựa chọn sai chế phẩm hoặc sử dụng hóa chất không đúng hướng dẫn có thể ảnh hưởng sức khỏe, trong khi nguy cơ muỗi truyền bệnh vẫn tồn tại.

Phòng sốt xuất huyết người dân cần lựa chọn chế phẩm diệt muỗi rõ nguồn gốc, có thông tin đăng ký lưu hành và hướng dẫn sử dụng đầy đủ (Ảnh minh họa).

Hơn 170.000 ca sốt xuất huyết, không thể chủ quan phòng muỗi

Theo thông tin tại Hội nghị khoa học về sốt xuất huyết Dengue năm 2026, cả nước ghi nhận 170.684 ca mắc và 21 ca tử vong trong 10 tháng đầu năm. Bệnh lưu hành tại nhiều địa phương, với diễn biến ngày càng khó dự báo.

Tại hội nghị ngày 6/11, TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, nhấn mạnh yêu cầu triển khai các giải pháp phòng bệnh chủ động, dựa trên bằng chứng khoa học. Trong đó, kiểm soát muỗi truyền bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng giữ vai trò quan trọng.

Nguy cơ sốt xuất huyết không chỉ xuất hiện khi muỗi trưởng thành bay vào nhà. Những dụng cụ chứa nước đọng quanh nơi ở có thể trở thành nơi muỗi sinh sản, duy trì nguồn lây truyền bệnh.

Vì vậy, người dân cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, đậy kín dụng cụ chứa nước và thường xuyên vệ sinh môi trường. Các biện pháp tránh muỗi đốt cũng phải được duy trì, thay vì chỉ trông chờ vào hóa chất phun xịt.

Chai xịt muỗi quảng cáo diệt khuẩn, cần kiểm tra những gì?

Chế phẩm diệt côn trùng và chế phẩm diệt khuẩn có những mục đích sử dụng khác nhau. Một sản phẩm được quảng cáo diệt muỗi không đương nhiên có công dụng khử khuẩn bề mặt hoặc không khí.

Theo quy định quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, sản phẩm lưu hành phải đáp ứng các điều kiện pháp luật tương ứng. Nhãn chế phẩm cần thể hiện những thông tin bắt buộc, giúp người tiêu dùng nhận biết công dụng và cách sử dụng.

Khi mua hàng, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử, người dân nên yêu cầu hình ảnh nhãn rõ nét. Trước hết, cần kiểm tra tên chế phẩm, thành phần hoạt chất, công dụng, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn.

Nếu người bán giới thiệu chai xịt muỗi có thể diệt khuẩn, người mua cần đối chiếu công dụng này với nhãn sản phẩm. Đồng thời, phải kiểm tra phạm vi sử dụng, bởi chế phẩm dùng để diệt muỗi không mặc nhiên được phép xịt lên mọi bề mặt, vật dụng hoặc cơ thể.

Thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm, ngày sản xuất, hạn sử dụng và số đăng ký lưu hành cũng cần được kiểm tra. Những lời quảng cáo như “diệt sạch 100%” hoặc “an toàn tuyệt đối” không phải căn cứ để bỏ qua các cảnh báo của nhà sản xuất.

Bốn thông tin người tiêu dùng cần kiểm tra trên nhãn chai xịt muỗi gồm công dụng, thành phần hoạt chất, hướng dẫn sử dụng và số đăng ký lưu hành (Ảnh: Đồ họa).

Có số đăng ký lưu hành, người mua kiểm tra ở đâu?

Ngày 8/9/2026, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế công bố danh sách số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được cấp phép còn hiệu lực tại thời điểm công bố. Đây là nguồn thông tin hữu ích để người dân đối chiếu khi lựa chọn sản phẩm.

Người mua có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Phòng bệnh, mở danh sách và tìm số đăng ký ghi trên nhãn. Sau đó, cần đối chiếu tên chế phẩm cùng thông tin đơn vị đứng tên đăng ký nếu được công bố.

Việc đối chiếu phải thực hiện với đúng sản phẩm, không chỉ dựa vào một dãy số do người bán cung cấp. Một số đăng ký có thật không chứng minh mọi sản phẩm mang số đó đều chính hãng hoặc có đầy đủ công dụng được quảng cáo.

Nếu không tìm thấy kết quả, người mua cần kiểm tra thời điểm cập nhật danh sách và yêu cầu đơn vị bán hàng làm rõ. Không nên vội kết luận sản phẩm vi phạm chỉ vì chưa xuất hiện trong một danh sách công khai.

Đáng lưu ý, số đăng ký lưu hành cũng không thay thế hướng dẫn sử dụng. Người dân vẫn phải dùng đúng mục đích, liều lượng và các điều kiện an toàn được ghi trên nhãn.

Truy xuất nguồn gốc không thay thế giấy phép lưu hành

Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đang được tăng cường bằng các giải pháp công nghệ. Nghị định 37/2026/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó khuyến khích ứng dụng công nghệ để thu thập và chia sẻ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Nghị định 372/2026/NĐ-CP về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Việc áp dụng bắt buộc đối với từng nhóm sản phẩm phụ thuộc danh mục, lộ trình và yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, người tiêu dùng cần ưu tiên kiểm tra thông tin đăng ký lưu hành theo quy định chuyên ngành của Bộ Y tế. Không thể coi việc sản phẩm có mã QR là bằng chứng đầy đủ về tính hợp pháp hoặc hiệu quả diệt muỗi.

Mã truy xuất nguồn gốc có thể hỗ trợ người mua tìm hiểu thông tin hàng hóa. Tuy nhiên, dữ liệu hiển thị cần được đối chiếu với nguồn chính thức, nhất là khi người bán quảng cáo thêm những công dụng liên quan trực tiếp đến sức khỏe.

Phun thuốc diệt muỗi không thay thế việc diệt bọ gậy

Theo TS. Phạm Thị Khoa, nguyên Trưởng khoa Hóa thực nghiệm, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cảnh báo nguy cơ khi người dân tự ý sử dụng hóa chất diệt côn trùng không rõ nguồn gốc.

Theo chuyên gia, sử dụng hóa chất tùy tiện, không đúng liều lượng hoặc kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và góp phần gây kháng hóa chất ở côn trùng.

Còn TS. Nguyễn Văn Dũng lại nhấn mạnh vai trò của việc diệt lăng quăng, bọ gậy trong phòng, chống sốt xuất huyết.

Phun hóa chất nhằm kiểm soát muỗi trưởng thành không thể loại bỏ toàn bộ nguồn sinh sản của muỗi. Nếu dụng cụ chứa nước vẫn có bọ gậy, nguy cơ muỗi tiếp tục phát triển và truyền bệnh vẫn còn.

Vì vậy, mỗi gia đình cần thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước, loại bỏ nước đọng và vệ sinh nơi ở. Khi có ổ dịch, việc phun hóa chất cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế và yêu cầu chuyên môn phù hợp.

Người dân không nên tự pha hóa chất đậm đặc, kết hợp nhiều chế phẩm hoặc sử dụng sai mục đích ghi trên nhãn. Với sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu cảnh báo hoặc có dấu hiệu bất thường, lựa chọn an toàn là không sử dụng cho đến khi xác minh được thông tin.

Các địa phương thực hiện hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại khu dân cư (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội).

Bảo vệ gia đình bắt đầu từ lựa chọn đúng sản phẩm

Sốt xuất huyết là bệnh do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi Aedes nhiễm virus. Vì vậy, công dụng diệt khuẩn của một chai xịt không đồng nghĩa với khả năng phòng bệnh sốt xuất huyết.

Điều người dân cần quan tâm là chế phẩm có phù hợp để kiểm soát muỗi hay không, được phép lưu hành theo quy định nào và sử dụng ra sao để bảo đảm an toàn. Những thông tin này quan trọng hơn lời quảng cáo hấp dẫn hoặc số lượng sản phẩm đã bán trên mạng.

Kiểm tra nhãn và số đăng ký lưu hành giúp người mua giảm nguy cơ lựa chọn nhầm chế phẩm. Nhưng để phòng sốt xuất huyết hiệu quả, mỗi gia đình vẫn phải kết hợp diệt bọ gậy, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và chủ động tránh muỗi đốt.