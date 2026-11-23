Kim Yoo Jung là một trong những mỹ nhân được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi, cô sớm làm quen với việc trang điểm, hóa trang và xuất hiện trước ống kính. Dù lịch trình công việc bận rộn, nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn chú trọng chăm sóc da để duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện với vai trò đại sứ thương hiệu, Kim Yoo Jung tiếp tục gây chú ý với làn da căng mịn, rạng rỡ. Thay vì theo đuổi quy trình dưỡng da cầu kỳ, người đẹp ưu tiên những thói quen cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và nghỉ ngơi đầy đủ.

Hạn chế trang điểm khi không có lịch làm việc

Do đặc thù nghề nghiệp, Kim Yoo Jung thường xuyên phải trang điểm trong nhiều giờ để phục vụ các buổi ghi hình và sự kiện. Vì vậy, vào những ngày nghỉ, cô ưu tiên để mặt mộc, hạn chế sử dụng mỹ phẩm trang điểm để làn da được nghỉ ngơi.

Nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen thoa kem chống nắng khi cần thiết. Cách chăm sóc này giúp cô giảm thời gian tiếp xúc với các lớp trang điểm, đồng thời đơn giản hóa quy trình làm đẹp hằng ngày.

Chú trọng làm sạch da trước khi ngủ

Dù có lịch trình bận rộn, Kim Yoo Jung luôn coi trọng việc tẩy trang. Cô thường sử dụng sữa tẩy trang để loại bỏ mỹ phẩm, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ trên da.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng dù có làn da đẹp tự nhiên, cô vẫn nhận thấy tình trạng khô ráp sau nhiều giờ trang điểm. Vì vậy, việc làm sạch da vào cuối ngày là bước không thể bỏ qua, kể cả khi cơ thể mệt mỏi.

Duy trì độ ẩm và ngủ đủ giấc

Bên cạnh làm sạch, Kim Yoo Jung đặc biệt chú trọng cấp ẩm. Cô sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm, uống nước thường xuyên và đặt máy tạo độ ẩm trong nhà để hạn chế tình trạng da khô.

Khi di chuyển bằng máy bay, người đẹp còn mang theo xịt khoáng nhằm giảm cảm giác khô da trong môi trường điều hòa.

Đáng chú ý, Kim Yoo Jung xem giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì nhan sắc. Nếu không có lịch trình công việc, cô có thể đi ngủ từ 20h để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Mẹo ngâm mặt vào nước đá buổi sáng gây chú ý

Ngoài ba thói quen trên, Kim Yoo Jung còn áp dụng một cách chăm sóc da khá đặc biệt vào buổi sáng: ngâm mặt trong nước đá để giảm tình trạng sưng phù sau khi ngủ dậy.

Tháng 9/2026, trong một chương trình truyền hình thực tế của đài KBS 2TV, nữ diễn viên khiến người xem thích thú khi thực hiện thói quen này trước ống kính.

Sau một đêm thức khuya cùng các bạn diễn Park Bo Gum, Jinyoung, Chae Soo Bin và Kwak Dong Yeon, Kim Yoo Jung là người thức dậy sớm nhất. Cô chuẩn bị một chậu nước lạnh, cho thêm nhiều đá rồi nhúng mặt xuống trong vài giây. Động tác được nữ diễn viên lặp lại nhằm giảm vẻ sưng phù, mệt mỏi trên gương mặt.

Ngoài cách ngâm mặt trong nước lạnh, Kim Yoo Jung từng sử dụng khăn ấm để chườm, kết hợp massage vùng mặt, cổ bằng dụng cụ cạo gió và bấm huyệt bàn chân.

Không chỉ chăm sóc làn da, nữ diễn viên còn duy trì thói quen vận động để giữ gìn vóc dáng. Cô đã tập yoga hơn 10 năm, đồng thời kết hợp Pilates và các bài tập với huấn luyện viên riêng nhằm tăng cường sự dẻo dai, săn chắc cơ thể và giải tỏa căng thẳng.

Sinh năm 1999, Kim Yoo Jung từng là sao nhí nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua các bộ phim như Mặt trăng ôm mặt trời, Dong Yi, Mây họa ánh trăng, Cô gái thế kỷ 20 và Chàng quỷ của tôi.

Ở tuổi 27, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo. Cô quan niệm rằng mỗi độ tuổi đều có nét đẹp và những trải nghiệm riêng, vì vậy không đặt nặng việc níu giữ thanh xuân mà hướng đến sự tự nhiên, khỏe mạnh và chăm sóc bản thân từ những thói quen hằng ngày.