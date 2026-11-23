Chiều 23-11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, bệnh viện sẽ phối hợp với bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Tiếp - chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình nhi tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám, tư vấn và phẫu thuật cho trẻ em mắc các bệnh lý cơ xương khớp trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Phan Văn Tiếp khám cho bệnh nhi.

Theo đó, bác sĩ Phan Văn Tiếp sẽ khám, tư vấn và phẫu thuật các trường hợp dị tật bẩm sinh hệ vận động ở chi trên, chi dưới; di chứng chấn thương, bỏng; gãy xương ở trẻ em; sẹo xấu, co rút ảnh hưởng đến vận động và các trường hợp gãy xương phức tạp ở chi trên, chi dưới.

Thời gian khám từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 28 và 29-11, tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, tầng 6, khu B, khu nhà 8 tầng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (số 19 đường Yersin, phường Nha Trang). Người dân có nhu cầu đăng ký khám, tư vấn qua số điện thoại 0911 874 925 để được hướng dẫn.

Bệnh nhân khi đi khám cần nhịn ăn, uống để thực hiện các xét nghiệm khi cần thiết; mang theo kết quả X-quang, siêu âm đã thực hiện trước đó. Đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế, cần mang thẻ bảo hiểm y tế, căn cước, giấy chuyển viện nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và giấy xác nhận của nhà trường hoặc địa phương đối với trẻ từ 10 tuổi trở lên.