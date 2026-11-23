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Bệnh gan nhiễm mỡ đang trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến. Theo các nghiên cứu quốc tế mới nhất, bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh gan mạn tính phổ biến nhất thế giới, ảnh hưởng đến khoảng 1/3 dân số trưởng thành. Quy mô bệnh đang gia tăng cùng với tình trạng thừa cân, béo phì và tiểu đường type 2.

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Trường Y Harvard thực hiện đầu năm 2026 cho thấy, người mắc gan nhiễm mỡ có nhiều mảng xơ vữa nguy hiểm trong động mạch hơn, khiến nguy cơ đau tim cao gấp đôi.

“Khi gan bị ảnh hưởng, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch cũng tăng lên. Gan có thể tiếp tục chống chọi, nhưng trái tim sẽ không thể trụ vững”, Jeffrey Lazarus, Giáo sư tại Trường Y tế Công cộng và Chính sách Y tế thuộc Đại học Thành phố New York (Mỹ) cảnh báo.

Đáng lo ngại, khoảng 20% người mắc gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH). Một bộ phận trong số này có nguy cơ bị xơ gan, ung thư gan hoặc suy gan.

Các giai đoạn tiến triển của bệnh gan: Từ gan khỏe mạnh, chất béo tích tụ trong tế bào gan, đến hình thành mô sẹo và xơ gan, khiến cấu trúc và chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng. Nguồn: Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết gan có khả năng phục hồi đáng kể. Việc điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường vận động có thể giúp giảm mỡ gan, thậm chí đảo ngược tình trạng bệnh ở giai đoạn sớm.

Dưới đây là 7 thay đổi nhỏ được các chuyên gia khuyến nghị:

1. Không ăn trong 2-4 giờ trước khi ngủ

Nghiên cứu của các chuyên gia gan mật tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ) cho thấy, những người thường xuyên ăn vặt sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ có nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn 20-30%.

Theo bác sĩ Robert Wilechansky, gan hoạt động theo nhịp sinh học và chuyển hóa chất dinh dưỡng hiệu quả hơn vào ban ngày. “Các quá trình như độ nhạy insulin và chuyển hóa chất béo hoạt động hiệu quả hơn vào ban ngày, trong khi tốc độ và cường độ của những phản ứng này giảm xuống vào ban đêm”, ông giải thích. Vì vậy, nên ngừng ăn 2-4 giờ trước giờ đi ngủ.

2. Uống 2-4 tách cà phê đen hoặc trà xanh mỗi ngày

Nghiên cứu trên gần 350.000 người tại Anh cho thấy, những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ xơ hóa gan, ung thư gan và các bệnh gan thấp hơn.

Giáo sư Jeffrey Lazarus nhận định, uống 2-4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm tổn thương gan. Tuy nhiên, nên ưu tiên cà phê đen, hạn chế thêm đường, sữa hoặc kem.

Với người nhạy cảm với caffeine, trà xanh là lựa chọn thay thế nhờ chứa catechin, hợp chất thực vật hỗ trợ phân giải chất béo trong gan.

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3. Hạn chế nước ép trái cây và nước ngọt có đường

Uống một loại đồ uống có đường mỗi ngày trong nhiều năm có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Đáng chú ý, nước ép trái cây cũng có thể gây áp lực tương tự do chứa lượng đường cô đặc sau khi loại bỏ phần bã và chất xơ.

“Mỗi lần uống một cốc nước ép, gan lại phải chịu thêm áp lực. Lượng đường đi vào cơ thể cùng lúc quá lớn”, giáo sư Lazarus cho biết. Nếu sử dụng những đồ uống này, các chuyên gia khuyến nghị nên uống cùng bữa ăn, kết hợp thực phẩm giàu protein để làm chậm quá trình hấp thụ đường.

4. Giảm 3-5% trọng lượng cơ thể

Nhiều nghiên cứu cho thấy giảm 3-5% trọng lượng cơ thể có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Với người mắc viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, mức giảm 7-10% cân nặng có thể cải thiện tình trạng viêm, thậm chí giảm xơ hóa gan. Theo giáo sư Lazarus, gan phản ứng khá nhanh với những thay đổi tích cực trong lối sống nhờ hoạt động chuyển hóa mạnh mẽ.

5. Đi bộ 45 phút, 3 lần mỗi tuần

Các nghiên cứu cho thấy đi bộ nhanh 150-240 phút mỗi tuần có thể giúp giảm 2-4% lượng mỡ trong gan. Ngay cả khi chỉ đi bộ 45 phút, 3 lần mỗi tuần, sức khỏe gan vẫn có thể được cải thiện.

“Chỉ cần bắt đầu bằng việc đi bộ 15-20 phút quanh khu vực sinh sống cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể”, bác sĩ Wilechansky khuyến nghị.

6. Tập luyện sức mạnh 2-3 lần mỗi tuần

Bên cạnh đi bộ, các bài tập như squat và chống đẩy cũng có lợi cho gan. Các chuyên gia khuyến nghị thực hiện 2-3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần, với tần suất 2-3 lần mỗi tuần. Những bài tập này giúp tăng khối lượng cơ, giảm mỡ gan và cải thiện độ nhạy insulin.

“Sức khỏe gan không chỉ liên quan đến vóc dáng bên ngoài mà còn gắn với cách cơ thể vận hành”, ông Lazarus nhấn mạnh.

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7. Hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá

Hút thuốc đưa hàng nghìn hóa chất độc hại vào máu, làm tăng gánh nặng cho gan, kích hoạt phản ứng viêm và gây tổn thương tế bào. Trong khi đó, gan phải ưu tiên chuyển hóa cồn, làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý chất béo.

Theo ông Lazarus, việc uống nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn gây áp lực lớn hơn cho gan so với phân bổ lượng tiêu thụ trong tuần. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa uống rượu hằng ngày là an toàn; hạn chế tối đa rượu bia vẫn là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ gan.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bệnh gan nhiễm mỡ không chỉ là vấn đề của người thừa cân hoặc béo phì. Ngay cả những người có cân nặng bình thường nhưng ít vận động, ăn uống thiếu lành mạnh hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia cũng có thể gặp nguy cơ. Vì vậy, duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động đều đặn và hạn chế các yếu tố gây hại là những biện pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe gan lâu dài.