Tập 19 Căn nhà không mái che, phát sóng lúc 20h ngày 23/11 trên VTV3, tiếp tục hé lộ những diễn biến đáng chú ý trong mối quan hệ giữa Toản (Duy Hưng) và Hạnh (Huyền Lizzie).

Hùng bất ngờ đề nghị Toản cưới Hạnh

Chứng kiến bé Khang (Minh Xíu) lưu luyến, không muốn rời xa gia đình hàng xóm, Hùng (Nam Việt) bất ngờ đưa ra ý tưởng để bố con Toản tiếp tục ở lại. Theo Hùng, cách giải quyết đơn giản nhất chính là để Toản kết hôn với Hạnh.

Nghe lời đề xuất của bạn, Thơ (Thu Hà Ceri) lập tức tìm cách đưa Khang ra ngoài rồi quay sang trách Hùng vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, Hùng vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình.

Hùng cho rằng năm sau Thơ sẽ lên thành phố học đại học, khi ấy Hạnh phải sống một mình ở quê. Nếu có người đàn ông tử tế như Toản ở bên chăm sóc, cuộc sống của cô sẽ bớt cô đơn, vất vả. Lập luận này cũng nhận được sự đồng tình từ lớp trưởng Sơn (Sơn Tùng).

Toản chúc Hạnh sớm tìm được chỗ dựa trước lúc chia tay

Ở diễn biến khác, trước khi chuyển đến nơi ở mới, Toản chủ động nói lời cảm ơn mẹ con Hạnh vì đã giúp đỡ, cưu mang gia đình anh trong thời gian qua. Anh cũng bày tỏ sự áy náy khi bố con mình gây ra không ít phiền toái cho hai mẹ con.

Trong cuộc trò chuyện, Toản chúc Thơ học hành tiến bộ, đồng thời mong Hạnh sớm gặp được người đàn ông có thể trở thành chỗ dựa để cô bớt nhọc nhằn.

Đáp lại, Hạnh chúc Toản bình an, sớm giải quyết được khoản nợ để có điều kiện chăm lo cho các con. Chứng kiến cuộc chia tay, em vợ Toản nhận ra sự ngượng ngùng cùng những tình cảm mà cả hai dường như chưa thể nói thành lời.

Dù Toản đã chuyển đi, những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và Hạnh vẫn tiếp tục lan truyền tại khu chợ. Một số người không ngừng bàn tán, thêu dệt chuyện tình cảm của hai người, khiến danh dự của Hạnh bị ảnh hưởng.

Không thể đứng nhìn Hạnh bị xúc phạm, Toản quyết định lên tiếng cảnh cáo người phụ nữ thường xuyên đưa chuyện ngay trước mặt Hạnh và nhiều tiểu thương.

Liệu khoảng cách sau khi Toản chuyển đi có khiến Hạnh nhận ra tình cảm thật sự của mình? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ trong tập 19 Căn nhà không mái che, phát sóng lúc 20h ngày 23/11 trên VTV3.

Nguồn: VFC