Chăm sóc người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Từ “tam giác lão khoa” đến yêu cầu chăm sóc liên tục

Người cao tuổi sau khi điều trị bệnh tại bệnh viện không phải lúc nào cũng có thể trở lại ngay với sinh hoạt bình thường. Nhiều người cần tiếp tục được theo dõi bệnh mạn tính, hỗ trợ dinh dưỡng, phục hồi vận động, nhận thức và chăm sóc tâm lý. Nếu quá trình này bị gián đoạn, nguy cơ suy giảm chức năng, phụ thuộc vào người thân hoặc tái nhập viện có thể gia tăng.

Là một trong những đơn vị triển khai mô hình ICOPE từ sớm, Bệnh viện Thống Nhất định hướng xây dựng mô hình chăm sóc lão khoa toàn diện theo 3 tầng liên kết. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc bệnh viện, mô hình “tam giác lão khoa” gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà và cộng đồng; điều trị chuyên sâu tại bệnh viện; điều dưỡng và phục hồi chức năng tại các trung tâm chuyên biệt.

Ở tầng đầu tiên, chăm sóc tại nhà và cộng đồng tập trung vào quản lý bệnh mạn tính, tầm soát, tiêm chủng, giáo dục sức khỏe và theo dõi từ xa. Đây là tuyến gần người cao tuổi nhất, có vai trò phát hiện sớm những thay đổi về sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh và hỗ trợ duy trì các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Khi cần can thiệp chuyên sâu, người cao tuổi được chuyển đến bệnh viện để đánh giá lão khoa toàn diện, điều trị đa chuyên khoa, cá thể hóa phác đồ và xây dựng kế hoạch chuyển tiếp chăm sóc. Sau giai đoạn điều trị, tầng điều dưỡng và phục hồi chức năng tiếp tục hỗ trợ phục hồi vận động, dinh dưỡng, nhận thức, tâm lý và chăm sóc giảm nhẹ.

Điểm cốt lõi của mô hình là 3 tầng chăm sóc không hoạt động tách rời mà cần được kết nối, bảo đảm người cao tuổi được hỗ trợ xuyên suốt từ cộng đồng đến bệnh viện và cơ sở phục hồi chức năng. Các biện pháp dự phòng cấp một, cấp hai và cấp ba được tích hợp trong toàn bộ quá trình nhằm hạn chế biến chứng, suy giảm chức năng và nguy cơ nhập viện.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII năm 2026 được xác định là “Lão khoa trong kỷ nguyên mới: Dự phòng-Tích hợp-Cá thể hóa”. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Mô hình tại Bệnh viện Thống Nhất được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản và Đức. Đây là một định hướng tổ chức chăm sóc lão khoa theo 3 tầng, có nhiều điểm tương đồng với nguyên tắc chăm sóc liên tục, phối hợp đa ngành và lấy người cao tuổi làm trung tâm của ICOPE.

Trong bối cảnh già hóa dân số, việc chuyển từ điều trị từng bệnh lý riêng lẻ sang quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục và phù hợp nhu cầu của từng người cao tuổi là vấn đề cấp thiết. Ở nhóm dân số này, nhiều vấn đề sức khỏe thường xuất hiện đồng thời như đa bệnh lý, sử dụng nhiều loại thuốc, suy yếu thể chất và suy giảm chức năng. Vì vậy, nếu chỉ tập trung điều trị từng bệnh, hệ thống y tế khó đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chăm sóc ngày càng phức tạp.

Thay vì chỉ quan tâm người cao tuổi mắc bệnh gì và cần điều trị ra sao, cách tiếp cận mới đặt trọng tâm vào việc họ còn có thể thực hiện những hoạt động nào trong cuộc sống, khả năng tự chăm sóc và duy trì sự độc lập đến đâu. Đây cũng là tinh thần của mô hình Chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi (Integrated Care for Older People – ICOPE) do WHO đề xuất.

Chia sẻ tại Hội nghị khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII năm 2026 được xác định là “Lão khoa trong kỷ nguyên mới: Dự phòng-Tích hợp-Cá thể hóa”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Thanh, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, ICOPE hướng tới tối ưu hóa năng lực nội tại, duy trì khả năng hoạt động chức năng và thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh. Mô hình dựa trên các nguyên tắc lấy người cao tuổi làm trung tâm, cá thể hóa chăm sóc, phối hợp liên ngành, bảo đảm tính liên tục và tăng cường sự tham gia của gia đình, cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của ICOPE là không giới hạn việc đánh giá sức khỏe ở các bệnh lý đang mắc mà tập trung vào 6 lĩnh vực năng lực nội tại, gồm: nhận thức, vận động, dinh dưỡng và sức sống, thị giác, thính giác và tâm lý. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh hoạt, giao tiếp và duy trì cuộc sống độc lập của người cao tuổi.

Bên cạnh đó, mô hình còn xem xét 3 yếu tố chăm sóc liên quan gồm nhu cầu hỗ trợ xã hội, hỗ trợ người chăm sóc và tình trạng tiểu không tự chủ. Qua đó, việc chăm sóc không chỉ dừng ở các can thiệp y tế mà còn tính đến môi trường sống, điều kiện sinh hoạt và sự hỗ trợ mà người cao tuổi nhận được từ gia đình, cộng đồng.

Quy trình chăm sóc theo ICOPE được triển khai qua 4 bước: đánh giá cơ bản và can thiệp ban đầu; đánh giá chi tiết; xây dựng kế hoạch chăm sóc cá thể hóa; triển khai và theo dõi kế hoạch chăm sóc. Cách tiếp cận này giúp phát hiện sớm những dấu hiệu suy giảm, xác định nhu cầu cụ thể và có biện pháp can thiệp phù hợp, thay vì chờ đến khi người cao tuổi xuất hiện biến chứng hoặc mất khả năng tự chăm sóc mới đưa đến bệnh viện.

ICOPE không chỉ hướng tới kéo dài tuổi thọ mà còn chú trọng duy trì năng lực chức năng, khả năng sống độc lập và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Thông qua chăm sóc liên tục từ dự phòng, phát hiện sớm nguy cơ, điều trị đến phục hồi chức năng và hỗ trợ tại cộng đồng, mô hình này phù hợp định hướng của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, trong đó người dân là chủ thể trung tâm

Kinh nghiệm quốc tế: Phát hiện sớm, phối hợp đa ngành

Tại hội nghị, các chuyên gia chia sẻ, thực tiễn triển khai ICOPE trên thế giới cho thấy không có một mô hình tổ chức duy nhất phù hợp tất cả các quốc gia. Cách thức triển khai có sự khác biệt về tổ chức, nhân lực và phương thức cung cấp dịch vụ, tùy thuộc vào đặc điểm hệ thống y tế cũng như nguồn lực của từng nước.

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thu Hương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, các kinh nghiệm quốc tế đều nhấn mạnh một số nội dung cốt lõi: sàng lọc sớm tình trạng suy giảm năng lực nội tại, đánh giá toàn diện, xây dựng kế hoạch chăm sóc cá thể hóa và tăng cường phối hợp giữa y tế, chăm sóc xã hội với cộng đồng.

Điều này cho thấy hiệu quả của chăm sóc tích hợp phụ thuộc không chỉ vào năng lực của bệnh viện mà còn ở khả năng phát hiện và hỗ trợ người cao tuổi ngay từ tuyến y tế ban đầu. Nếu những thay đổi về vận động, dinh dưỡng, nhận thức, thị giác, thính giác hay tâm lý được nhận diện sớm, người cao tuổi có cơ hội được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ suy giảm chức năng và phụ thuộc vào người khác.

Một điểm quan trọng khác là sự tham gia của gia đình và cộng đồng. Người cao tuổi không chỉ cần được khám, điều trị khi có bệnh mà còn cần được hỗ trợ duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động, sử dụng thuốc hợp lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần và kết nối xã hội. Trong khi đó, người thân trực tiếp chăm sóc cũng cần được hướng dẫn, hỗ trợ để có thể đồng hành lâu dài.

Công nghệ số, đào tạo nhân viên y tế tuyến cơ sở và cơ chế phối hợp giữa các lĩnh vực được xem là những yếu tố hỗ trợ triển khai mô hình. Công nghệ có thể giúp theo dõi tình trạng sức khỏe, kết nối thông tin giữa các cơ sở chăm sóc và hỗ trợ quản lý người cao tuổi tại cộng đồng. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng đội ngũ nhân lực có chuyên môn và quy trình phối hợp rõ ràng.

Đối với Việt Nam, ICOPE được đánh giá có tiềm năng lồng ghép vào hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng, trong khi không thể chỉ dựa vào hệ thống bệnh viện để giải quyết toàn bộ các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi.

Việc đưa các nội dung đánh giá năng lực nội tại vào hoạt động chăm sóc ban đầu có thể giúp nhân viên y tế nhận diện sớm những dấu hiệu suy giảm về vận động, nhận thức, dinh dưỡng, thị giác, thính giác và tâm lý. Từ kết quả đánh giá, người cao tuổi có thể được tư vấn, can thiệp ban đầu hoặc chuyển đến cơ sở chuyên môn để đánh giá sâu hơn khi cần thiết.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần giải quyết những thách thức về nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn, cơ chế phối hợp và tính bền vững của mô hình. Nhân viên y tế tuyến cơ sở cần được đào tạo để thực hiện sàng lọc, nhận diện nguy cơ và theo dõi người cao tuổi; đồng thời cần có sự kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc xã hội, gia đình và cộng đồng.

Một yêu cầu khác là bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc. Người cao tuổi sau khi điều trị tại bệnh viện cần được hướng dẫn phục hồi chức năng, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ khi trở về nhà. Nếu thiếu sự kết nối giữa các tuyến, kế hoạch điều trị có thể bị gián đoạn, những nguy cơ suy giảm chức năng không được phát hiện kịp thời và người bệnh dễ phải quay lại bệnh viện.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thu Hương, Việt Nam cần nghiên cứu, triển khai thí điểm và đánh giá các mô hình ICOPE phù hợp điều kiện thực tế trước khi nhân rộng. Việc thí điểm sẽ giúp xác định cách thức tổ chức, yêu cầu nhân lực, quy trình phối hợp và nguồn lực cần thiết, từ đó lựa chọn mô hình có tính khả thi và bền vững.