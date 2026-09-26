Phim mới của Thành Nghị tung trailer

Tại Đại hội chiêu thương iQIYI, phim cổ trang Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật chính thức tung trailer mới, lập tức trở thành một trong những tác phẩm được khán giả quan tâm nhất. Bộ phim do Thành Nghị lĩnh hàm chủ diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, kết hợp giữa yếu tố lịch sử, phiêu lưu và hành trình sinh tử trên Đại Vận Hà.

Trong trailer mới, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật gây ấn tượng với không khí căng thẳng, những cảnh truy đuổi nghẹt thở cùng bối cảnh cổ trang được đầu tư kỹ lưỡng. Không chỉ tập trung vào cuộc đấu tranh quyền lực trong hoàng cung, tác phẩm còn mở rộng góc nhìn đến đời sống của dân chúng dưới thời Minh, tạo nên màu sắc khác biệt so với nhiều bộ phim cổ trang truyền thống.

Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật gây chú ý ngay khi tung trailer mới với không khí cổ trang kịch tính và quy mô đầu tư lớn.

Phim lấy bối cảnh vào năm đầu niên hiệu Hồng Hy của triều Minh, xoay quanh Thái tử Chu Chiêm Cơ do Thành Nghị thủ vai. Khi đang ở Nam Kinh, Chu Chiêm Cơ bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu nguy hiểm, buộc phải cùng bổ khoái Ngô Định Duyên, nữ y Tô Kinh Khê và tiểu quan Vu Khiêm bước vào hành trình chạy đua với thời gian.

Trong vòng mười lăm ngày, nhóm nhân vật phải vượt qua hàng loạt cuộc truy sát, men theo Đại Vận Hà để trở về kinh thành nhận chiếu chỉ. Hành trình tưởng như chỉ là một cuộc chạy trốn lại dần trở thành chuyến đi giúp Chu Chiêm Cơ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác bên ngoài hoàng thành.

Điểm đặc biệt của Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật nằm ở cách xây dựng câu chuyện lấy Đại Vận Hà làm trục chính. Bộ phim không chỉ khai thác yếu tố tranh đấu cung đình mà còn tạo nên một cuộc đua sinh tử trên đường thủy, nơi mỗi chuyến đi đều gắn liền với hiểm nguy, lựa chọn và sự trưởng thành của nhân vật.

Thành Nghị hóa thân thành Chu Chiêm Cơ, vị thái tử phải bước ra khỏi hoàng cung để đối diện với những thử thách ngoài đời thực.

Trailer mới cũng cho thấy hình ảnh Chu Chiêm Cơ không còn là một vị thái tử sống trong nhung lụa mà phải đối diện trực tiếp với những khắc nghiệt của cuộc đời. Nhân vật nhiều lần rơi vào cảnh bùn đất, chịu thương tích và chứng kiến những khó khăn của người dân bình thường.

Thành Nghị nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau khi trailer phát hành. Nhiều người cho rằng nam diễn viên đã thể hiện được sự chuyển biến của Chu Chiêm Cơ từ một người thừa kế hoàng vị trở thành nhân vật mang trong mình trách nhiệm với thiên hạ. Ánh mắt, biểu cảm và cách xử lý lời thoại của Thành Nghị giúp nhân vật hiện lên vừa có sự kiên định vừa có những giằng xé nội tâm.

Trên hành trình trở về kinh thành, Chu Chiêm Cơ gặp gỡ những nhân vật cùng đồng hành trong cuộc chạy đua với thời gian.

Một số khán giả đặc biệt chú ý đến những phân cảnh Chu Chiêm Cơ bị đẩy vào hoàn cảnh khốn khó. Từ một thái tử cao quý, nhân vật phải trải qua những khoảnh khắc bị tổn thương, lấm lem bùn đất và cảm nhận rõ khoảng cách giữa triều đình với cuộc sống của bách tính.

Bên cạnh Thành Nghị, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật còn quy tụ dàn diễn viên gồm Vương Hòa, Trương Khải Oánh, Ngô Hạnh Kiện, Lâm Canh Tân và Khương Bội Dao. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên thực lực cùng đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm khiến bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ giai đoạn quảng bá.

Những phân cảnh truy đuổi căng thẳng tạo nên màu sắc phiêu lưu khác biệt cho Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật.

Tác phẩm được đạo diễn Trương Lê chỉ đạo, người từng gây dấu ấn với phong cách làm phim chú trọng chiều sâu lịch sử và chất lượng hình ảnh. Qua những hình ảnh đầu tiên, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật cho thấy sự đầu tư lớn trong việc tái hiện không gian thời Minh, từ thành Nam Kinh, sông Tần Hoài đến cảnh sắc dọc Đại Vận Hà.

Không chỉ là câu chuyện về hành trình trở về kinh thành, bộ phim còn hướng đến chủ đề lớn hơn về mối quan hệ giữa người đứng đầu và nhân dân. Trong chuyến đi kéo dài mười lăm ngày, Chu Chiêm Cơ dần nhận ra những điều không thể nhìn thấy trong cung điện, từ nỗi vất vả của dân chúng đến trách nhiệm thực sự của một người trị vì.

Ngay sau khi trailer được công bố, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật nhanh chóng tạo sức nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Tại sự kiện iQIYI, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng mức độ quan tâm của khán giả, trở thành một trong những dự án cổ trang được mong chờ nhất.

Thành Nghị và Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới cho màn ảnh cổ trang năm 2026.

Với sự tham gia của Thành Nghị, câu chuyện lịch sử giàu chiều sâu cùng quy mô sản xuất lớn, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đang được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng của dòng phim cổ trang Hoa ngữ khi lên sóng. Hành trình mười lăm ngày của Chu Chiêm Cơ không chỉ là cuộc chạy đua để trở về kinh thành mà còn là hành trình tìm hiểu về giang sơn và lòng dân.