'Mẹ bỉm sữa' Quỳnh Châu khoe dáng quyến rũ, đẹp không kém thời son rỗi

Những hình ảnh mới của Á hậu Quỳnh Châu nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Diện váy ren trắng ôm sát, người đẹp sinh năm 1994 tự tin tạo dáng giữa khung cảnh biển thơ mộng, khoe vẻ ngoài cuốn hút và thần thái rạng rỡ. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Thiết kế váy cúp ngực tông trắng tinh khôi giúp Quỳnh Châu tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng đường nét cơ thể gọn gàng. Cách lựa chọn trang phục đơn giản nhưng tinh tế càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch của nàng hậu. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Đáng chú ý, Quỳnh Châu hiện đã là mẹ bỉm sữa khi vừa đón quý tử đầu lòng cách đây vài tháng. Thế nhưng, vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi sự săn chắc, thon gọn, gần như không có nhiều khác biệt so với thời điểm còn son rỗi. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Không cần diện trang phục cầu kỳ hay tạo hình quá kiểu cách, Quỳnh Châu vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin. Nụ cười rạng rỡ cùng phong cách nhẹ nhàng giúp cô ghi điểm trong từng khung hình. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Màn tái xuất với sắc vóc ấn tượng của người đẹp gốc Lâm Đồng nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ cô nàng trước khả năng chăm sóc bản thân và duy trì phong độ sau hành trình làm mẹ. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng cũng cho thấy Quỳnh Châu khá nghiêm túc trong việc cân bằng cuộc sống. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình và con nhỏ, cô vẫn chú trọng duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Quỳnh Châu từng được biết đến với vai trò người mẫu chuyên nghiệp trước khi ghi dấu ấn tại các cuộc thi nhan sắc. Năm 2022, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, người đẹp sinh năm 1994 không giới hạn bản thân ở một lĩnh vực. Cô thử sức với nhiều vai trò như diễn viên, MC và khách mời tại các chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Sự đa năng cùng phong thái chuyên nghiệp giúp Quỳnh Châu duy trì sức hút ổn định trong showbiz. Dù cuộc sống hiện tại có thêm nhiều thay đổi sau khi làm mẹ, cô vẫn cho thấy hình ảnh một người phụ nữ tự tin, rạng rỡ và biết cách chăm sóc bản thân. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Vẻ đẹp quyến rũ nhưng thanh lịch cùng vóc dáng săn chắc giúp nàng hậu nhận về nhiều lời khen, cho thấy cô vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ như thời son rỗi. Ảnh: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Á hậu Quỳnh Châu sải bước trên sàn catwalk. Clip: FB Chế Nguyễn Quỳnh Châu