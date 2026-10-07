Buổi ra quân 'không Trường Giang' của 2 Ngày 1 Đêm diễn ra thế nào?

Tối 4/10, tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm chính thức lên sóng. Đây cũng là chặng hành trình đầu tiên trong 5 mùa của chương trình không có sự góp mặt của Trường Giang. Trước đó, nam nghệ sĩ thông báo tạm thời không tham gia ghi hình để có thời gian lắng lại và hoàn thiện bản thân sau những ồn ào thời gian qua.

Ở tập vừa đăng tải, chương trình đưa dàn cast tới Đồng Tháp cùng 3 khách mời CongB, Pháp Kiều và Cody Nam Võ. Những gương mặt thân quen như Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan cùng HIEUTHUHAI vẫn tiếp tục đồng hành. Phía ê-kíp đã khéo léo tạo nên tình huống "đi công tác" để giải thích cho sự vắng mặt của Trường Giang.

Tập này chương trình có khách mời là CongB, Cody Nam Võ và Pháp Kiều. Ảnh chụp màn hình

Không có Trường Giang, Kiều Minh Tuấn được giao vai trò "CEO" của chuyến đi. Nam diễn viên nhanh chóng bắt nhịp với vị trí mới, liên tục tung những màn xử lý hài hước, trong khi Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI vẫn là hai nhân tố tạo tiếng cười với loạt câu thoại "mặn mà". Các khách mời cũng được nhận xét hòa nhập khá nhanh với dàn cast. Không khí tập 103 nhìn chung được đánh giá là vui vẻ, thoải mái, các thành viên vẫn giữ được sự tương tác tự nhiên vốn có của chương trình.

Chỉ sau 16 giờ phát sóng, tập 103 đã nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem, chứng minh sức hút bền bỉ của show thực tế này dù thiếu đi một thành viên nòng nốt.

Tập vắng Trường Giang đạt hơn 1 triệu lượt xem sau 16 giờ phát sóng.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả cũng được chia thành nhiều luồng. Một bộ phận cho rằng việc Trường Giang tạm vắng mặt không ảnh hưởng quá nhiều đến chương trình, thậm chí tập mới mang màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên và có nhiều khoảnh khắc hài hước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Trường Giang đã đồng hành cùng 2 Ngày 1 Đêm từ những mùa đầu tiên nên sự vắng mặt của anh chắc chắn để lại khoảng trống. Với nhiều khán giả, hình ảnh “mẹ già” của Trường Giang đã trở thành một màu sắc riêng, khó có thể thay thế chỉ trong một vài tập.

Dẫu vậy, đây mới chỉ là cột mốc mở đầu cho chuỗi tập thiếu vắng Trường Giang. Việc chương trình sẽ có những chuyển biến ra sao, các thành viên duy trì sự gắn kết thế nào và liệu công chúng có dần quen với diện mạo mới hay không vẫn là câu chuyện cần thời gian kiểm chứng.

Khán giả bàn tán về sự vắng mặt của Trường Giang.

Trước đó, Trường Giang đã thông báo sẽ tạm thời không tham gia ghi hình 2 Ngày 1 Đêm. Nam nghệ sĩ cho biết anh muốn dành thời gian để “lắng lại và học hỏi thêm”, đồng thời hoàn thiện bản thân sau khoảng thời gian có nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Trường Giang không tuyên bố rời chương trình vĩnh viễn. Anh chỉ xin tạm vắng mặt ở chặng quay tiếp theo và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình cũng như 2 Ngày 1 Đêm.

Quyết định này được đưa ra sau khi nam danh hài liên tục trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng. Trước đó, anh cũng từng công khai gửi lời xin lỗi vì những câu chuyện, chia sẻ hay cách ứng xử vô tình làm tổn thương người khác.

Trường Giang không thông báo rút lui mà chỉ nói tạm vắng trong chặng ghi hình.

Khi lên sóng, dàn cast cũng tạo ra một tình huống về việc Trường Giang vắng mặt. Khi Cris Phan hỏi: "Anh Giang đâu?" thì dàn cast tỏ ra bất ngờ, sau đó HIEUTHUHAI tiếp lời: "Ảnh đi công tác để nâng tầm công ty mình lên, chứ công mình giờ yếu quá". Trước câu trả lời này, Lê Dương Bảo Lâm cũng nối tiếp: "Phải nên như vậy, công ty mình sắp lụm bại đến nơi rồi".

Song song với đó, Trường Giang gửi lời nhắn nhủ chân thành tới những ai luôn dành tình cảm cho anh suốt chặng đường qua: "Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng".

Anh cũng bày tỏ mong muốn những lùm xùm đã qua sẽ dừng lại để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của những người trong cuộc: "Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai".