Đặng Ngọc Anh 'liều lĩnh' vay tiền tỷ làm album về Hà Nội

Sau khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2024, Đặng Ngọc Anh đã thử thách chính mình khi thực hiện album 8 ca khúc về Hà Nội mang tên Gửi mùa Thu ở lại. Được sự chỉ đạo nghệ thuật trực tiếp từ Tiến sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, kết hợp cùng nhiều tên tuổi lớn khác, dự án là món quà dành tặng Hà Nội của Đặng Ngọc Anh, đồng thời khẳng định bản lĩnh của một giọng ca 22 tuổi dám dấn thân với dòng nhạc thính phòng hàn lâm.

Đặng Ngọc Anh quyết định thực hiện album đầu tay về Hà Nội như một lời tri ân.

Để thực hiện được sản phẩm này, Đặng Ngọc Anh cho biết phải... vay tiền cô giáo. Nhưng theo nữ ca sĩ, áp lực tài chính không lớn bằng khi đứng trong phòng thu. Đặng Ngọc Anh chia sẻ vui, cô và giáo viên “từ mặt nhau” hai lần trong quá trình thu âm. Lý do không phải vì những mâu thuẫn lớn, mà bởi nữ ca sĩ quá áp lực với những ca khúc khó. Riêng Khi thành phố lên đèn, Đặng Ngọc Anh nhiều lần bật khóc khi thu âm. Bởi, cô vừa phải hát đúng kỹ thuật, vừa phải tìm cách tạo ra dấu ấn riêng mà không khiến những ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả trở thành một bản sao của người đi trước.

Đó cũng là bài toán Ngọc Anh tự đặt ra khi thực hiện album Gửi mùa Thu ở lại. Cô hát lại những ca khúc đi cùng năm tháng như Nhớ về Hà Nội, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Hoàn Kiếm... nhưng muốn kể bằng góc nhìn của một người trẻ.

Đặng Ngọc Anh muốn kể câu chuyện Hà Nội bằng góc nhìn của người trẻ cùng nhạc thính phòng.

Trong album đầu tay này, Đặng Ngọc Anh lựa chọn ca khúc Sau những ngày yêu xa, sáng tác riêng của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng dành cho cô, để thực hiện MV. Cô cùng đạo diễn Việt Đặng đã sử dụng không gian 3D và A.I để tái tạo Hà Nội xưa cổ kính và đầy hoài niệm. Đặc biệt, chất liệu thính phòng trong tác phẩm này được Đặng Ngọc Anh xử lý theo hướng mềm mại, giàu cảm xúc, cho thấy sự trưởng thành trong cách cô làm chủ giọng hát.

Nói về hành trình âm nhạc tiếp theo của mình, ca sĩ Đặng Ngọc Anh khẳng định: “Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ. Thay vì bỏ con đường đã chọn để tìm một con đường dễ hơn, tôi muốn tìm cách đưa âm nhạc của mình đến gần khán giả hơn. Càng khó, mình càng cảm thấy trưởng thành từng ngày. Mục tiêu của tôi không phải là một ca sĩ chỉ được nhớ đến bởi một giải thưởng, mà là xây dựng con đường nghệ thuật lâu dài. Tôi mong khán giả sẽ nhớ tới Đặng Ngọc Anh như một cô gái trẻ dám đi đường dài với dòng nhạc Thính phòng bằng cả trái tim và niềm đam mê cháy bỏng”.