Diễn viên phim 300 tỷ từng là nhà vô địch SEA Games, 10 năm chạy shipper ở Mỹ

Diễn viên Long Điền đang nhận được sự chú ý với vai tổ trưởng Bình trong bộ phim 300 tỷ Trại buôn người. Nhân vật của anh là một kẻ hung hãn, tàn bạo, quản lý những nạn nhân bị đưa vào sào huyệt lừa đảo ở vùng biên giới.

Diễn viên Long Điền trong phim “Trại buôn người”.

Để phù hợp với hình tượng này, nam diễn viên giảm 17kg trong gần 2 tháng, lấy lại vóc dáng săn chắc và trực tiếp thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm. Việc thay đổi hình thể không chỉ giúp Long Điền phù hợp với những cảnh hành động mà còn tái tạo diện mạo rắn rỏi, săn chắc vốn từng là dấu ấn của anh trên màn ảnh.

Có nền tảng võ thuật nhiều năm, Long Điền cũng không sử dụng cascadeur cho các pha hành động nguy hiểm mà trực tiếp thực hiện trên trường quay. Anh cho biết sau thời gian dài xa nghề, “trí nhớ cơ bắp” vẫn còn, những kỹ năng từng được rèn luyện trong nhiều năm chưa biến mất.

Ít người biết trước khi bén duyên với điện ảnh, Long Điền từng là một vận động viên Taekwondo nổi tiếng. Sinh năm 1987, anh có khoảng 20 năm gắn bó với Taekwondo, trong đó 10 năm thi đấu đỉnh cao.

Thành tích đáng chú ý nhất là tấm HCV hạng cân 54kg tại SEA Games 2003. Anh cũng có 10 năm liên tiếp vô địch quốc gia và hai lần tham dự vòng loại Olympic. Năm 2011, Long Điền tiếp tục giành HCĐ môn Kempo tại SEA Games.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Long Điền từng là nhà vô địch SEA Games và nhiều năm thi đấu Taekwondo đỉnh cao.

Sau nhiều năm thi đấu, Long Điền quyết định dừng sự nghiệp thể thao. Nhưng chính võ thuật lại mở cho anh một cánh cửa khác.

Khi đang học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, anh được một nhóm cascadeur chú ý nhờ khả năng võ thuật và những động tác đẹp mắt. Từ công việc đóng thế, Long Điền bắt đầu bước vào điện ảnh.

Năm 2011, anh có vai diễn đầu tay trong Khát Vọng Olympic. Một thời gian sau, đạo diễn Charlie Nguyễn nhìn thấy ở Long Điền hình ảnh phù hợp với dòng phim hành động. Anh được giao vai Hùng Chợ Lớn trong Bụi đời chợ lớn (2013), từ một dự định ban đầu chỉ là vai phụ.

Vai diễn giúp Long Điền được biết đến rộng rãi, nhưng bộ phim lại không thể ra rạp như kỳ vọng. Sau đó, anh rơi vào quãng thời gian chông chênh và dần rời xa showbiz.

Năm 2015, Long Điền kết hôn rồi sang Mỹ định cư. Ở đây, anh làm nail, giao đồ ăn để mưu sinh. Long Điền từng chia sẻ rằng những ngày đầu ở Mỹ, anh như “tờ giấy trắng”, phải bắt đầu lại gần như từ con số không. Công việc đơn giản nhưng giúp anh có thu nhập, chăm lo cho vợ con.

Nam diễn viên giảm 17kg trong gần 2 tháng, lấy lại vóc dáng săn chắc và trực tiếp thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm.

Trong quãng thời gian sống ở Mỹ, Long Điền gần như biến mất khỏi đời sống showbiz Việt. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì việc tập luyện để giữ thể lực.

Sau gần 10 năm định cư, cuộc sống gia đình dần ổn định. Long Điền bắt đầu nghĩ đến việc quay lại với điện ảnh.

Quyết định về Việt Nam đóng phim không phải lựa chọn dễ dàng. Theo chia sẻ của nam diễn viên, ban đầu bà xã lo lắng khi anh muốn trở lại nghệ thuật vì sợ khoảng cách có thể ảnh hưởng đến gia đình. Sau khi được chồng trấn an, cô dần ủng hộ anh theo đuổi đam mê còn dang dở.

Sự thay đổi lớn nhất của Long Điền trong những năm tháng này không chỉ nằm ở công việc. Gia đình, đặc biệt là sự xuất hiện của hai con gái, khiến anh thay đổi cách sống, từ một người từng nóng nảy, bốc đồng trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn.

Sau thời gian dài sống tại Mỹ, Long Điền quyết định trở về Việt Nam, tiếp nối đam mê với điện ảnh.

Với anh, bộ phim Trại buôn người giống như cơ hội để tiếp tục câu chuyện đã bị ngắt quãng từ hơn một thập kỷ trước. Nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn được thể hiện những điều mà khán giả chưa có cơ hội nhìn thấy ở anh trong quá khứ.

Sau vai Bình, Long Điền cho biết anh muốn tiếp tục theo đuổi dòng phim hành động và hy vọng có thêm những vai diễn đủ sức phát huy sở trường võ thuật. Đặc biệt, anh vẫn ấp ủ một lần tái ngộ đàn anh Johnny Trí Nguyễn trên màn ảnh.