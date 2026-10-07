Tuấn Hưng đón tuổi 48 trên đất Mỹ: Hương Baby khiến fan xúc động với nhắn gửi này

Vừa qua, giọng ca Tuấn Hưng đã chính thức mừng tuổi 48 của mình trên đất Mỹ. Nhân sự kiện đặc biệt này, bà xã của anh - Hương Baby - đã chia sẻ một trạng thái trên trang cá nhân để dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến người bạn đời, đồng thời nhắc lại chặng đường hơn một thập kỷ mà hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau.

Tuấn Hưng mừng tuổi 48 của mình trên đất Mỹ cùng vợ con.

Cụ thể, Hương Baby nhắn nhủ: "Chúc chồng iu sinh nhật vui vẻ nhé! Chúng ta đã cùng nhau đón 14,15 năm sinh nhật của bố bên cạnh nhau rồi, cũng như bao nhiêu vinh quang và cả những sóng gió, chúng ta vẫn vững vàng nắm tay nhau để bước qua một cách trọn vẹn nhất.

Năm nay chúc bố phải luôn khỏe mạnh, để làm chỗ dựa vững chắc cho cả nhà mình nhé. Luôn hạnh phúc, yêu đời, thật nhiều năng lượng và có trái tim luôn nhiệt huyết như bây giờ nhé! Chắc chắn những điều may mắn và thành công sẽ luôn bên cạnh bố. Cả nhà iu bố".

Cùng với dòng tâm sự chân thành đó là bức ảnh chụp Tuấn Hưng và bà xã đang chắp tay thành kính trước tượng Phật trong một chuyến đi.

Tuấn Hưng đăng ảnh cùng vợ chắp tay trước tượng Phật.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 ở Hà Nội, vốn là một trong những tên tuổi vô cùng nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam từ những năm 2000 nhờ phong cách phong trần, nam tính. Anh chính thức về chung một nhà với Trần Thu Hương vào năm 2014 và hiện cả hai đã có với nhau ba người con.

Trong nhiều chia sẻ về cuộc sống gia đình, Tuấn Hưng từng thừa nhận vợ là điểm tựa giúp anh thay đổi, tiết chế tính cách bồng bột, nóng nảy thời trẻ. Hương Baby cũng đồng hành với chồng trong cuộc sống và công việc kinh doanh.

Vào thời điểm tháng 8 vừa qua, quyết định đưa vợ cùng ba con sang Mỹ định cư của Tuấn Hưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau khoảng thời gian đầu tập trung ổn định nếp sống mới, tới những ngày đầu tháng 10, anh đã bắt đầu quay trở lại với công việc biểu diễn và liên tục chạy show tại Mỹ.

Hồi tháng 8 vừa qua, Tuấn Hưng khi đưa vợ và ba con sang Mỹ sinh sống.