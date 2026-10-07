Emoura Phạm mang trang phục Vinh Quy Bái Tổ đến Miss Grand International 2026

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Thiết kế Vinh Quy Bái Tổ lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống, tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn. Thiết kế kế thừa tinh thần tranh dân gian Giám Mã, kết hợp bảng màu Á Đông đặc trưng để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và những giá trị truyền thống bền vững của người Việt.

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Với trọng lượng gần 20 kg, Vinh Quy Bái Tổ được ê-kíp điều chỉnh để phù hợp với hình thể của Hoa hậu Emoura Phạm, đồng thời bảo đảm sự thuận lợi trong quá trình trình diễn. Đại diện Việt Nam hiện đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng nhan sắc Việt, cũng như fan sắc đẹp quốc tế. Emoura nhận được 14 phiếu bình chọn (số phiếu cao nhất) từ chính các thí sinh, khi được hỏi: Nếu bạn không phải là người chiến thắng, bạn muốn ai sẽ là người đăng quang Miss Grand International 2026?

Emoura cùng với các đại diện đến từ Tanzania và Ecuador là 3 đại diện cuối cùng lọt vào vòng bình chọn Country's Power of The Year. Thí sinh chiến thắng ở vòng bình chọn này sẽ được vào thẳng Top 20 Miss Grand International 2026.

Phần thi National Costume của Miss Grand International 2026 sẽ được diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 07/10. Tối cùng ngày, đêm thi Bán kết sẽ chính thức diễn ra. Chung kết cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào đêm 10/10.