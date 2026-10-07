'Cuộc chiến sinh tồn' của Brad Pitt

Mãi đến khi ngoài 30 tuổi, Brad Pitt mới thực sự được Hollywood để mắt tới sau chục năm “cày cuốc” với đủ loại vai nhỏ. Nhưng một khi đã nổi tiếng, nam diễn viên sinh năm 1963 nhanh chóng nắm bắt cơ hội để vụt lên thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới suốt ba thập kỷ sau đó.

Ở tuổi ngoài 60, tài tử Fight Club vẫn chưa muốn nghỉ ngơi mà dường như còn "hừng hực" hơn. Anh không ngần ngại tìm đến những dự án khó bào mòn sức lực, từ vai tay đua tốc độ trong bom tấn F1 do Apple sản xuất, và mới nhất là cựu binh trong tác phẩm sinh tồn của đạo diễn David Ayer, mang tên Heart of the Beast (Trái tim quái thú).

Hành trình trở về của đôi bạn

Chuyện phim theo chân James Belmont, một cựu sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã về hưu, cùng chú chó nghiệp vụ mang tên Odin thực hiện chuyến đi cắm trại giữa vùng thiên nhiên hoang dã Alaska. Tưởng như sẽ là cuộc phiêu lưu và nghỉ dưỡng lý tưởng, cho tới khi điều kiện thời tiết xấu buộc họ phải trở về. Nhưng không may, một sự cố xảy ra khiến chiếc trực thăng lao xuống địa điểm cách xa đường mòn. Không phương tiện liên lạc, bị cô lập giữa thiên nhiên núi rừng, hai người bạn phải nương tựa vào nhau để có thể sống sót.

Heart of the Beast thoạt nghe đã tạo cảm giác về một phim Hollywood lỗi thời, khi những chất liệu của nó quen thuộc đến nỗi có thể bắt gặp ở hàng trăm bộ phim cùng thể loại khác. Vẫn là người lính Mỹ nghỉ hưu mang theo ký ức chiến tranh; là cuộc đồng hành giữa hai người bạn - một người một thú - có thể coi như tri kỷ; là hành trình sinh tồn, giành giật sự sống trong hoàn cảnh mọi thứ tưởng như đã đặt dấu chấm hết… Câu chuyện hành động không có kịch bản phức tạp hay plot-twist ngoạn mục, thậm chí có phần dễ đoán.

Hai nhân vật chính của câu chuyện.

Nhưng David Ayer là một người kể chuyện tài tình. Lớn lên ở Los Angeles, nơi những trải nghiệm cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm của ông, từ Street Kings, Fury, Suicide Squad đến Harsh Times, nhà làm phim sinh năm 1968 biết cách kể một câu chuyện đơn giản mà vẫn đạt hiệu quả cảm. Heart of the Beast cực kỳ ít nhân vật, chỉ có người lính và một chú chó, nên trục cảm xúc câu chuyện gần như tập trung hoàn toàn vào mối quan hệ của bộ đôi.

Qua những lát cắt quá khứ và lời tâm sự của người cựu binh, khán giả được biết họ từng là những “đồng đội” sát cánh trong nhiều nhiệm vụ sinh tử. James đã phục vụ trong quân ngũ hơn 30 năm, với hệ quả là một căn bệnh về tim. Odin cũng là quân khuyển từng nếm trải mùi vị khốc liệt nơi chiến trường. Cả hai đều may mắn sống sót, nhưng nỗi ám ảnh về cuộc chiến chưa khi nào buông tha họ. Tiếng trực thăng, bom đạn và hình ảnh cái chết thường xuyên đeo bám, khiến James và Odin không có nổi một giấc ngủ yên bình. Odin cũng chỉ còn ba chân lành lặn, hàm răng đôi chiếc bọc titan sau lần bị thương trong một nhiệm vụ.

Heart of the Beast khởi đầu êm đềm và ảm đạm, với những khoảnh khắc lặng lẽ của đôi bạn đồng hành giữa núi rừng Alaska mênh mông, không kém phần cô quạnh. Chuyến cắm trại dường như là cách họ cố gắng trốn thoát xã hội loài người, tìm nơi trú ẩn để rời xa những ký ức chiến tranh dữ dội, cay đắng.

Rồi sự cố ập đến, xé phăng nơi trú ẩn cuối cùng của James cùng Odin. Câu chuyện chuyển sang màu sắc sinh tồn, liên tục ném đôi bạn vào loạt thử thách khắc nghiệt. Không phương tiện di chuyển hay liên lạc, họ bị cô lập giữa vùng đất hoang dã nổi danh của Mỹ, còn cách đường mòn hơn 90 cây số. Thử thách không chỉ là băng qua những đầm lầy, thung lũng, những thác nước chênh vênh, mà James và Odin còn phải chống chọi với thời tiết giá lạnh và nhiều sinh vật săn mồi rình rập.

Kịch bản không biến James thành một siêu chiến binh bất khả chiến bại. Sau hơn 3 thập kỷ lăn lộn trên chiến trường, anh có kinh nghiệm sinh tồn nhưng thể chất lại không còn sung sức. Những cơn đau tim bất chợt cho tới tai nạn khiến cánh tay bị thương nặng trở thành tiếng chuông báo tử với người cựu binh nay đã ở cuối tuổi trung niên.

Nội dung phim khá đơn giản.

Không chỉ Brad Pitt tỏa sáng

Động lực mạnh mẽ nhất để James gắng gượng là bảo vệ chú chó Odin. Xuyên suốt thời lượng 1 tiếng 41 phút, những thước phim của David Ayer cho người xem cảm nhận ngày càng rõ mối gắn kết sâu sắc giữa hai người bạn đồng hành. Họ chăm sóc, bảo vệ và trở thành chỗ dựa cho nhau, lần lượt vượt qua từng hoàn cảnh khốc liệt trong khi vết thương trên cơ thể cứ ngày một nhiều.

Thiên nhiên không còn chữa lành, mà trở thành "phản diện", là thử thách tàn nhẫn cuối cùng cho ý chí chiến đấu và sự gắn kết giữa đôi bạn tri kỷ. Nó kéo cả hai vào một cuộc chiến mới, sau những ám ảnh và sang chấn tinh thần tưởng như đã có thể được chôn vùi.

Nó đối đãi con người bằng sự hào phóng khi khoe trọn cảnh sắc ngây ngất của các cánh rừng hoang sơ, những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, dòng suối trong vắt và đồng cỏ bạt ngàn... Nhưng cũng chính nơi đó đem đến cho James và Odin loạt thử thách khủng khiếp nhất, từ nhiệt độ gần đến mức đóng băng, đầm lầy và rừng tối với nhiều loài thú hoang và cả những thác nước cheo leo mà chỉ cần một cú trượt chân là có thể mất mạng.

Gần như là diễn viên duy nhất trong phim, Brad Pitt ở tuổi lục tuần vẫn “không chịu già”. Tóc đã điểm bạc, gương mặt cũng có nếp nhăn, nhưng ở anh, người ta vẫn thấy sức hút của một ngôi sao hành động từng oanh tạc màn ảnh suốt hàng thập kỷ.

Brad Pitt của Heart of the Beast trầm tĩnh, đầy tự sự. Không có mâu thuẫn, cũng không có cãi vã, xúc cảm và nội tâm nhân vật thuần túy bộc lộ qua loạt tình huống xảy ra suốt hành trình tìm đường trở về. Brad Pitt vẫn như thường lệ, tỏa sáng ở những cảnh hành động khi khắc họa một James bị thiên nhiên hoang dã quăng quật không thương tiếc. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt nhân vật còn là một người lính bị chiến tranh tổn thương sâu sắc.

Brad Pitt vẫn sung sức ở tuổi lục tuần.

James dù có chai sạn đến đâu vẫn là con người có cảm xúc, có những khoảnh khắc tĩnh lặng, có cả những khoảnh khắc bừng lên như ngọn lửa. Nhưng dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ở James vẫn có một niềm tin và tình thương đặt trọn vào người bạn đồng hành.

Nhưng nam diễn viên không phải ngôi sao duy nhất của phim. Chú chó Uber, thể hiện vai Odin, cũng là một mảnh linh hồn của Heart of the Beast. Trước khi được đưa vào dự án của David Ayer, Uber xuất thân là động vật cứu hộ. Chú chó becgie Đức từng được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trong môi trường núi hiểm trở, một công việc đòi hỏi sức bền, sự thông minh và khả năng phối hợp với con người.

Đôi mắt linh động và có hồn của Uber được máy quay ghi lại một cách cẩn trọng. Người yêu động vật hẳn sẽ rơm rớm nước mắt khi chứng kiến Odin hoảng sợ, kiệt sức và cả đau đớn khi lìa xa tri kỷ của mình trong thời khắc cuối, như một con người thực thụ với cảm xúc phức tạp.

Heart of the Beast vì vậy có chút đơn giản, dễ đoán, đôi khi sến súa nhưng vẫn không hề nhàm chán. Sự ăn ý và tương tác đầy gắn kết giữa Brad Pitt và chú chó mang đến nhiều thước phim đẹp, ngay cả khi cái kết buồn có thể khiến trái tim người xem hẫng đi một nhịp.