'hate that i made you love me' thành công nhất sự nghiệp Ariana Grande

Sau nhiều năm sở hữu hàng loạt bản hit lớn, Ariana Grande tiếp tục thiết lập một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Ca khúc hate that i made you love me đã có tuần thứ 18 nằm trong Top 10, qua đó trở thành bài hát trụ lại ở khu vực này lâu nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trong bảng xếp hạng mới nhất, ca khúc đứng ở vị trí thứ 8. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý khi hate that i made you love me chỉ có một tuần đứng đầu Billboard HOT 100, nhưng lại cho thấy sức bền đáng kể trên bảng xếp hạng.

Trước đó, Ariana Grande từng sở hữu hai ca khúc thống trị Billboard HOT 100 là thank u, next và 7 Rings. Hai bản hit lần lượt có bảy và tám tuần đứng ở vị trí số một trong giai đoạn 2018-2019. Tuy nhiên, xét riêng về khả năng duy trì vị trí trong Top 10, hate that i made you love me đã vượt qua cả hai ca khúc đình đám này.

Ca khúc được Ariana Grande phát hành vào cuối tháng 5, ngay trước thời điểm cô bắt đầu The Eternal Sunshine Tour. Đây cũng là một trong những sản phẩm âm nhạc quan trọng trong giai đoạn mới của nữ ca sĩ, khi cô vừa trở lại với âm nhạc sau thời gian dành nhiều sự quan tâm cho diễn xuất và các dự án cá nhân.

Đáng chú ý, Ariana Grande sau đó tiếp tục phát hành một đĩa đơn khác mang tên petal, kèm video âm nhạc được đầu tư. Tuy nhiên, sức hút của hate that i made you love me vẫn không suy giảm. Ca khúc tiếp tục được khán giả yêu thích và thậm chí được vinh danh là Bài hát của mùa hè tại lễ trao giải VMA.

Không chỉ thành công trên các nền tảng nghe nhạc, hate that i made you love me còn có vị trí đặc biệt trong các buổi biểu diễn của Ariana Grande. Dù nữ ca sĩ không trình diễn ca khúc này trên truyền hình vào thời điểm phát hành, cô vẫn đưa bài hát vào danh sách tiết mục của The Eternal Sunshine Tour.

Thành công của ca khúc càng đáng chú ý khi nó xuất hiện ngay trước một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Ariana Grande. Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn kéo dài 41 đêm, nữ ca sĩ quyết định tạm ngừng hoạt động âm nhạc vào đầu tháng 9.

Ariana Grande cho biết quyết định này không phải là phản ứng nhất thời hay một lựa chọn bốc đồng. Theo nữ ca sĩ, cô đã âm thầm suy nghĩ và lên kế hoạch cho việc tạm dừng sự nghiệp từ trước. "Đây là một quyết định được đưa ra từ sự suy nghĩ thấu đáo và tự tin", cô từng chia sẻ với khán giả trong một buổi hòa nhạc.

Thực tế, từ đầu năm 2025, Ariana Grande từng thẳng thắn nói về cảm giác mệt mỏi với vai trò một ngôi sao nhạc pop trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter. Cô cũng có những thay đổi đáng kể trong định hướng công việc, bao gồm việc rút khỏi một số dự án diễn xuất và sân khấu.

Chính vì vậy, thành tích của hate that i made you love me mang đến một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp Ariana Grande. Khi nữ ca sĩ đang đứng trước thời điểm muốn chậm lại và tạm rời ánh đèn sân khấu, một trong những ca khúc của cô lại đạt được thành tích nổi bật chưa từng có trên Billboard HOT 100.

Với 18 tuần liên tiếp hiện diện trong Top 10, hate that i made you love me không chỉ chứng minh sức hút của một bản hit mới mà còn cho thấy Ariana Grande vẫn có khả năng tạo ra những sản phẩm âm nhạc đủ sức duy trì sự quan tâm của công chúng, ngay cả khi cô đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn khác của sự nghiệp.