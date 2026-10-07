Chồng Từ Hy Viên đến nghĩa trang chúc mừng sinh nhật vợ

Từ Hy Viên là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Đài Loan, được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm đình đám, đặc biệt là phim Vườn Sao Băng. Sau khi qua đời vào đầu năm 2025, cô vẫn nhận được sự yêu thương và tưởng nhớ từ gia đình, bạn bè.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Từ Hy Viên, những người thân thiết đã cùng nhau đến nghĩa trang để chúc mừng cô theo cách đặc biệt.

Gia đình đến nghĩa trang nhân dịp sinh nhật Từ Hy Viên. (Ảnh từ China Times)

Theo truyền thông Đài Loan, em gái Từ Hy Viên là Từ Hy Đệ đã cùng mẹ là bà Hoàng Xuân Mai, anh rể Koo Jun Yup và vợ chồng bạn thân Trần Kiến Châu - Phạm Vỹ Kỳ đến phần mộ của Từ Hy Viên. Mọi người mang theo bánh kem, hoa tươi, cùng những món ăn mà nữ diễn viên yêu thích để tổ chức một buổi sinh nhật giản dị nhưng ấm áp.

Từ Hy Đệ chia sẻ mọi người đến nghĩa trang để chúc mừng sinh nhật chị gái, mang theo champagne và bánh kem yêu thích của Từ Hy Viên. Cô cùng người thân ngồi bên cạnh phần mộ, vừa khóc vừa cười khi nhắc lại những câu chuyện và bày tỏ nỗi nhớ dành cho nữ diễn viên.

Gia đình, bạn bè thân thiết đến nơi yên nghỉ của Từ Hy Viên.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, khu vực phần mộ Từ Hy Viên được trang trí bằng nhiều bó hoa màu hồng và trắng. Bên cạnh đó là bánh kem lớn cùng các món ăn Hàn Quốc được chuẩn bị chu đáo. Những chi tiết này được xem như cách gia đình gửi đến Từ Hy Viên lời chúc sinh nhật, đồng thời tái hiện không khí vui vẻ mà cô từng yêu thích khi còn sống.

Đáng chú ý, ông xã Koo Jun Yup cũng có mặt trong ngày đặc biệt của vợ. Nam DJ xuất hiện bên mẹ vợ và Tiểu S, cùng mọi người chụp ảnh trước phần mộ Từ Hy Viên. Tuy nhiên, khác với những thành viên còn lại, anh giữ vẻ mặt trầm buồn, không nở nụ cười. Ngoại hình gầy gò, tiều tụy của Koo Jun Yup tiếp tục khiến nhiều người xót xa.

Sau biến cố, gia đình Từ Hy Viên cũng trở nên gắn kết hơn. Từ Hy Đệ cùng chồng từng đưa mẹ sang Hong Kong du lịch để giúp bà thay đổi không khí. Những người thân trong gia đình cũng chủ động đưa mẹ Từ Hy Viên ra ngoài, tham gia các hoạt động đời thường để vơi bớt nỗi đau mất mát.