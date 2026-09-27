Phía sau nghề múa

Dạy múa là công việc nhiều vất vả nhưng cũng mang lại niềm vui khi chứng kiến học trò tiến bộ.

Múa là một nghề đặc thù, đòi hỏi người học phải có năng khiếu, hình thể phù hợp và đặc biệt là sự kiên trì. Những kỹ thuật tưởng như đơn giản đều cần được luyện tập nhiều lần để cơ thể ghi nhớ và thực hiện một cách tự nhiên, chính xác.

Bạn Nguyễn Thu Quyên, sinh viên Khoa Múa, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, chia sẻ: Có những ngày các diễn viên múa tập từ sáng đến tối, người đau nhức, không muốn đứng dậy nữa. Nhưng vì đam mê nên chúng em đều cố gắng vượt qua.

Để có thể đứng vững trên sân khấu, người học múa phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất: tư thế, dáng đứng, cách đặt bàn chân, vị trí bàn tay, sự phối hợp giữa cơ thể với âm nhạc. Từng động tác được giáo viên quan sát, chỉnh sửa và yêu cầu thực hiện lại nhiều lần.

Múa cũng có nhiều dòng khác nhau, từ múa dân gian, dân tộc, truyền thống đến ballet, múa đương đại. Mỗi dòng múa lại có yêu cầu riêng về kỹ thuật, hình thể và biểu cảm. Điều đó khiến quá trình học tập không đơn giản là luyện cho đúng động tác mà còn phải hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật của từng loại hình.

Trong đời sống nghệ thuật hiện nay, múa có mặt trong nhiều chương trình, từ các sự kiện văn hóa, lễ hội, ngày kỷ niệm đến những chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Cùng với sự phát triển của đời sống văn hóa, nhiều bạn trẻ tiếp tục tìm đến bộ môn này, mang theo tình yêu và mong muốn được gắn bó với sân khấu.

Phía sau những phút giây tỏa sáng là một nghề múa nhiều vất vả.

Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng ấy múa vẫn là một nghề nhiều vất vả. Đặc thù của múa khiến người diễn viên phải sử dụng cơ thể như một phương tiện biểu đạt. Vì thế, quá trình rèn luyện không chỉ diễn ra trong thời gian học tập mà còn gắn với cả quá trình làm nghề.

Tuổi nghề của diễn viên múa thường không dài, trong khi để có được kỹ thuật nghề nghiệp vững vàng lại cần nhiều năm đào tạo. Bởi vậy, với những người trẻ đang theo học, việc lựa chọn nghề múa cũng đồng nghĩa với lựa chọn một hành trình đòi hỏi nhiều nghị lực. Nhưng chính sân khấu lại là nơi giúp họ nhận ra giá trị của những ngày tháng khổ luyện.

Để đào tạo được một diễn viên múa, bên cạnh nỗ lực của người học còn có vai trò quan trọng của những người thầy, người cô. Trong lớp học múa, giáo viên không chỉ truyền đạt kỹ thuật mà còn phải trực tiếp làm mẫu, quan sát và chỉnh sửa từng động tác cho học trò.

Thạc sĩ Thanh Mai, Phó Trưởng Khoa Múa, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, cho rằng: Dạy múa là công việc nhiều vất vả nhưng cũng mang lại niềm vui khi chứng kiến học trò tiến bộ. Đào tạo nghệ thuật, việc truyền cảm hứng có ý nghĩa không kém việc truyền đạt kỹ thuật. Nếu chỉ học động tác một cách máy móc, người học khó có thể tạo nên dấu ấn riêng. Người diễn viên cần biết cảm nhận âm nhạc, hiểu nội dung tác phẩm và thể hiện được cảm xúc thông qua ngôn ngữ hình thể.

Trong bối cảnh đời sống văn hóa, nghệ thuật ngày càng phát triển, những người trẻ lựa chọn múa đang tiếp tục góp thêm sức sống cho loại hình nghệ thuật này. Họ đến với nghề bằng đam mê, ở lại với nghề bằng sự khổ luyện và trưởng thành qua từng sân khấu.