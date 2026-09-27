Thái Nguyên khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X được tổ chức tại sân vận động Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X được tỉnh Thái Nguyên tổ chức trang trọng với chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng của 34 khối, gồm 5 khối rước, 10 khối diễu binh và 19 khối diễu hành của lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, địa phương, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện sức lan tỏa của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Chương trình đồng diễn “Khát vọng Thái Nguyên-Tỏa sáng thể thao” đẹp mắt, được dàn dựng công phu với ba chương: “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”, “Thể thao lan tỏa-Chinh phục vinh quang” và “Thái Nguyên hội nhập-Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng” là sự tôn vinh, kết nối bản sắc văn hóa địa phương, sức lan tỏa của thể thao với khát vọng xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh, Đại hội là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục, thể thao giai đoạn 2022-2026; phát hiện, chọn lựa những vận động viên triển vọng, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao; cổ vũ việc rèn luyện thân thể trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong đời sống nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, cả tỉnh hiện có hơn 2.000 câu lạc bộ thể dục, thể thao; thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế tại các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục.

Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X có 19 môn thi đấu, được tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn trước lễ khai mạc Đại hội thi đấu 14 môn, được triển khai từ tháng 3/2026; giai đoạn trong Đại hội thi đấu 5 môn. Lễ bế mạc dự tính tổ chức ngày 10/10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.