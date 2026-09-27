Ninh Bình khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026

Tối 26/9, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Trần Thương và Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026.

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm nay diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 (tức từ ngày 15-22 tháng Tám âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao và nghi lễ truyền thống.

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Anh Tú

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Đức Nhượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Thương, Trưởng ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương nhấn mạnh, đền Trần Thương có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn liền với những chiến công quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống được người dân địa phương gìn giữ, bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Lê Đức Nhượng, Lễ hội truyền thống đền Trần Thương tháng 8 âm lịch hằng năm đã trở thành hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân. Lễ hội đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đền Trần Thương là nơi thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh nhà Trần. Vùng đất Trần Thương gắn với hệ thống kho lương của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285.

Di tích đền Trần Thương được xây dựng từ thời Hậu Lê, qua nhiều lần tu bổ nhưng vẫn lưu giữ không gian kiến trúc, hệ thống thờ tự cùng nhiều hiện vật có giá trị.

Đền Trần Thương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1989, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2015. Năm 2017, Lễ hội đền Trần Thương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra vào sáng 30/9 (tức ngày 20/8 âm lịch). Các nghi lễ tâm linh được thực hiện tại đền, tiếp đó là nghi lễ rước kiệu Thánh, dâng hương, lễ tưởng niệm và một số nghi lễ tại Hậu cung.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian văn hóa, giáo dục và vui chơi cho người dân, du khách. Nổi bật có Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh lần thứ IX; chương trình giáo dục trải nghiệm “Hành trình theo dấu Kho lương Trần Thương” dành cho học sinh; Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương”; Hội thi nấu cỗ cúng dâng Thánh; giải cờ tướng, kéo co và các trò chơi dân gian.

Sau phần lễ khai hội, chương trình nghệ thuật “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản” được tổ chức với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa hình thể, múa tương tác, nghệ thuật ánh sáng, công nghệ trình chiếu và kỹ xảo sân khấu.

Chương trình gồm 3 chương: “Mạch nguồn hào khí Đông A”, “Ninh Bình những ân tình sâu nặng” và “Ninh Bình khát vọng ngày mới”, khai thác truyền tích, huyền sử, sử thi về vùng đất Trần Thương, hình tượng Đức Thánh Trần, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người Ninh Bình và đất nước Việt Nam.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”. Ảnh: Lê Dũng

Chương trình cũng có sự kết hợp các làn điệu chèo, xẩm đặc trưng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ với những tiết mục múa sử thi, góp phần tạo không gian nghệ thuật gắn với giá trị di sản.

Khép lại lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đông đảo nhân dân cùng du khách.