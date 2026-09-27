Lễ tế thu tại di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đình làng Tú Luông

Nghi thức cúng Lễ tế thu tại Đình làng Tú Luông

Lễ tế thu là nghi lễ truyền thống được Đình làng Tú Luông duy trì nhằm tưởng nhớ, tri ân Thành Hoàng bổn cảnh cùng các bậc Tiền hiền, Hậu hiền, những người có công khai khẩn đất đai, lập làng, dựng đình và tạo dựng nề nếp cộng đồng từ thuở ban đầu.

Các nghi thức truyền thống được thực hiện trang trọng

Đình Tú Luông được tạo dựng vào đầu thế kỷ XIX, trùng tu hoàn chỉnh vào năm Tự Đức thứ 24 (1871). Trải qua 155 năm, ngôi đình vẫn hiện diện như một chứng tích về quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân vùng biển.

Mỗi phần lễ đều thể hiện sự kính trọng của hậu thế đối với các bậc tiền nhân

Trong không gian linh thiêng của ngày tế lễ, các nghi thức truyền thống được thực hiện trang trọng. Từ lễ dâng hương, dâng lễ đến các nghi thức tế thần. Mỗi phần lễ đều thể hiện sự kính trọng của hậu thế đối với các bậc tiền nhân; đồng thời gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của Nhân dân ngày càng no ấm.

Đình làng Tú Luông còn lưu giữ 10 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ban tặng

Từ một thiết chế tín ngưỡng của làng, đình Tú Luông dần trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều di vật cổ xưa gắn liền với quá trình lập làng, dựng đình, trong đó có các di sản Hán - Nôm quý báu, 10 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ban tặng và những bản hương ước của làng khắc chạm trên gỗ. Đình Tú Luông đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia năm 2001.

Trong ngày tế lễ, người dân địa phương lại về đình làng tưởng nhớ các vị tiền nhân khai khẩn vùng đất

Trong ngày tế lễ, người dân dù ở nhiều nơi vẫn trở về đình làng, cùng tham gia nghi lễ, tưởng nhớ tiền nhân. Qua đó, để cộng đồng cùng gặp gỡ, nhắc nhớ về nguồn cội và gìn giữ, trao truyền những nét đẹp văn hóa của làng trong đời sống hôm nay.