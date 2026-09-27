Hai bạn trẻ mở quán cà phê Việt giữa Paris

Khách quốc tế thưởng thức cà phê tại quán của Anh Tuấn và Trà My.

Một ngày tại Convos Café vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến khi điện bị cúp. Máy pha espresso dừng hoạt động, trong khi khách vẫn lần lượt ghé vào quán cà phê khu trung tâm Paris này.

Đậu Anh Tuấn (28 tuổi, quê Nghệ An) và Vũ Trà My (29 tuổi, quê Hà Nội), hai người đồng sáng lập quán, bắt đầu nghĩ cách xoay xở. Trong lúc tìm giải pháp, họ nghĩ đến chiếc phin - dụng cụ pha cà phê quen thuộc với người Việt nhưng không phổ biến tại Paris.

Quán không có đủ phin để phục vụ khách, Tuấn, My lần lượt liên hệ với bạn bè, các nhà hàng và quán cà phê Việt trong khu vực để hỏi mượn. Mọi người nhanh chóng hỗ trợ, giúp quán có đủ dụng cụ để tiếp tục phục vụ.

"Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đây là cách để giải quyết một ngày cúp điện. Nhưng điều bất ngờ là khách lại rất tò mò với cách pha này", 2 chủ quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ những chiếc phin đi mượn, cà phê Việt bắt đầu xuất hiện trong thực đơn của quán.

Đậu Anh Tuấn và Vũ Trà My là hai người đồng sáng lập quán.

Mở quán Việt giữa Paris

Anh Tuấn cùng Vũ Trà My sống tại Pháp khoảng 11 năm. Trước khi mở Convos Café, cả hai cùng có sở thích khám phá các quán cà phê tại Paris và mong muốn xây dựng một công việc kinh doanh riêng.

Hai người từng thử bán bánh mì Việt Nam vào cuối tuần và nhận được phản hồi tích cực. Ý tưởng mở quán cà phê sau đó dần hình thành từ mong muốn tạo ra một nơi để mọi người có thể ngồi xuống, trò chuyện và chậm lại giữa nhịp sống của Paris.

Thực tế, cà phê lại là lĩnh vực cả hai gần như phải học từ đầu. Hai bạn trẻ đi thử cà phê ở nhiều nơi, tham gia các sự kiện, tìm đến các cơ sở rang xay để tìm hiểu về hạt, cách rang và pha. Cả hai cũng học và lấy chứng chỉ hành nghề barista.

Quán hiện nay được xây dựng theo hướng một không gian gần gũi, yên tĩnh, phù hợp để đọc sách, trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi uống một ly cà phê. Địa điểm nằm ở khu vực trung tâm Paris nhưng trong một con đường nhỏ cạnh quảng trường. Vào những ngày đẹp trời, khách có thể ngồi ngoài quảng trường, dưới những tán cây.

Tên Convos là cách viết rút gọn của “conversations”, thể hiện ý tưởng về những cuộc gặp gỡ và trò chuyện. Cách phát âm của tên quán cũng gợi liên tưởng đến "con voi" trong tiếng Việt, vì vậy hình ảnh chú voi được chọn làm biểu tượng.

Với Anh Tuấn và Trà My, việc đưa yếu tố Việt Nam vào quán không nhất thiết phải thể hiện bằng một không gian mang tính truyền thống. Đôi khi, một chiếc phin hay cách pha chậm rãi cũng đủ để kể một câu chuyện về Việt Nam.

Khách đến quán ngày càng đông hơn sau sự cố cúp điện.

Những chiếc phin đi mượn

Sau sự cố cúp điện và ý tưởng từ những chiếc phin đi mượn, cà phê Việt trở thành một phần trong hoạt động của Convos. Quán sử dụng hạt Robusta trồng tại Việt Nam cho cà phê phin, trong khi cà phê espresso được pha từ hạt Arabica.

Điều Tuấn và My muốn khách hàng khám phá không chỉ là một loại hạt cà phê khác, mà còn là cách thưởng thức. Với cà phê phin, khách có thể quan sát từng giọt cà phê rơi xuống ly, đồng thời cảm nhận hương thơm trước khi uống.

So với những loại cà phê mà nhiều khách tại Paris quen thuộc như cappuccino, latte hay flat white, cà phê phin Việt Nam có vị đậm, hương thơm rõ và hậu vị đặc trưng. Khi kết hợp với sữa đặc, cốt dừa, sữa dừa hay kem muối, thức uống lại có thêm những hương vị khác.

Một số khách ví cà phê Việt như một món tráng miệng. Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi nhìn thấy chiếc phin thường là tò mò. Họ hỏi dụng cụ này là gì, cà phê đến từ đâu và tại sao quá trình pha lại diễn ra chậm như vậy.

Có những khách từng đến Việt Nam cũng nhận ra hương vị quen thuộc. Một số người kể lại trải nghiệm uống cà phê từ Hà Nội đến TP.HCM và thậm chí mô tả sự khác nhau trong cách gọi và thưởng thức cà phê ở từng nơi.

Cà phê Việt pha trong những chiếc phin trở thành điểm nhấn của quán.

Điều khiến hai chủ quán bất ngờ là sự tò mò của khách không dừng lại ở việc thử một lần. Một số người quay lại và tiếp tục gọi cà phê Việt.

Theo Tuấn, cà phê Việt hiện không còn quá xa lạ với khách quốc tế. Nhiều người đến quán đã từng nghe hoặc thử cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê sữa đá và cà phê trứng.

Tuy vậy, việc kinh doanh một quán cà phê Việt tại Pháp vẫn đòi hỏi hai người liên tục điều chỉnh để hiểu thị trường địa phương. Từ nguồn nguyên liệu, cách vận hành, tiêu chuẩn đến thói quen tiêu dùng, mọi thứ đều cần thời gian để làm quen.

Với cà phê Việt, bài toán đặt ra là giữ được bản sắc nhưng đồng thời tạo cảm giác dễ tiếp cận với những người lần đầu thử. Tuấn cho rằng sự tò mò có thể đưa khách đến với ly cà phê đầu tiên, nhưng để họ quay lại, hương vị phải ngon, ổn định và đi cùng sự thân thiện, hiếu khách.

Từ một sự cố, Tuấn và My tìm thấy một hướng đi mà trước đó họ chưa nghĩ đến. Hai người muốn tiếp tục phát triển Convos thành nơi khách có thể khám phá cà phê Việt một cách tự nhiên, từ chiếc phin, hạt cà phê đến cách người Việt thưởng thức.

Quán cũng đang kết nối với các họa sĩ trẻ tại Pháp để đưa những tác phẩm kể về văn hóa Việt Nam đến trưng bày. Bên cạnh đó, Tuấn và My cùng các du học sinh tổ chức những buổi hòa nhạc, giao lưu và gặp gỡ.

Họ kỳ vọng quán không chỉ là nơi uống cà phê, mà còn là không gian cho những cuộc trò chuyện và những khoảng thời gian chậm lại giữa Paris. Từ một chiếc phin nhỏ, hai người muốn kể câu chuyện rộng hơn về cà phê và văn hóa Việt Nam tại Pháp.