Vũ điệu thuyền thúng trên sóng nước đảo ngọc

Nhắc đến du lịch Phú Quốc, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng, màn trình diễn “Vũ điệu thuyền thúng” trên sóng nước đang trở thành trải nghiệm văn hóa - giải trí độc đáo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Từng là phương tiện mưu sinh của ngư dân, chiếc thuyền thúng bằng tre mộc mạc nay được người dân Cửa Cạn đưa vào khai thác du lịch. Hành trình khoảng 45 phút trên dòng sông, giữa những rặng tràm, đước và dừa nước, không chỉ đưa du khách khám phá cảnh quan sông nước mà còn trải nghiệm những động tác chèo, xoay thúng và tìm hiểu đời sống, nghề biển truyền thống của cư dân địa phương.

Người dân quăng lưới tái hiện nét sinh hoạt sông nước truyền thống giữa dòng sông, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách ngồi trên các chiếc thuyền thúng xung quanh.

Sau khi làm quen với thuyền, du khách sẽ được thưởng thức màn múa thúng sôi động, khi người chèo khéo léo điều khiển chiếc thuyền xoay tròn trên mặt nước theo điệu nhạc. Đặc biệt, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm quay thúng, cảm nhận sự hồi hộp, phấn khích giữa tiếng reo vui của những người xung quanh. Hoạt động không chỉ mang lại những phút giây thư giản mà còn giúp du khách học được kỹ năng điều khiển thuyền thúng.

Các chiếc thuyền thúng quây chụm lại giữa không gian sông nước yên bình, tạo cơ hội cho du khách giao lưu văn hóa cùng nhau.

Người lái lắc thúng đầy kỹ thuật khiến chiếc thuyền nghiêng mình chao đảo và tạo vòng xoáy bọt nước, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

Dù trời đổ mưa nhẹ, nhiều du khách vẫn thích thú với trải nghiệm múa thuyền thúng.

Du khách được trang bị áo phao an toàn khi tham gia trải nghiệm múa thuyền thúng.

Người múa thúng biểu diễn kỹ năng giữ thăng bằng điêu luyện và động tác múa mái chèo trên chiếc thúng rực rỡ sắc màu.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm nét văn hóa sông nước đặc sắc, tận hưởng không khí thư thái ở Cửa Cạn.