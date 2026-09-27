9 không gian trải nghiệm tạo nên mùa thu Hà Nội 2026 khác biệt

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival Thu Hà Nội 2026 được điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 25 - 27.9 sang ngày 16 - 18.10.2026 nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng sự kiện.

Festival sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố, trong đó không gian chính rộng khoảng 5.000m², được chia thành 9 khu vực, tái hiện những sắc màu khác nhau của Hà Nội.

Không gian Di sản Hà Nội: Chạm vào ký ức mùa thu

Đây là nơi tái hiện một Hà Nội quen thuộc với phố cổ, hồ Gươm, hàng cây lá vàng, mái ngói rêu phong, tường vàng và cửa gỗ. Các tư liệu, hình ảnh về di sản, di tích lịch sử và danh thắng được kết hợp cùng công nghệ mapping, mô phỏng cầu Thê Húc, Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long, chùa Hương, Ba Vì, Sóc Sơn và làng cổ Đường Lâm.

Không gian Du lịch và trải nghiệm: Khám phá Hà Nội bằng công nghệ

Các tour, tuyến du lịch mùa thu được giới thiệu theo cách trực quan hơn, từ Hoàn Kiếm - phố cổ, hồ Tây đến Ba Vì, Hương Sơn và Sóc Sơn. Bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED cùng công nghệ thực tế ảo VR/AR giúp du khách có thêm cách tìm hiểu điểm đến và lên kế hoạch cho hành trình.

Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng: Tự tay làm một món quà Hà Nội

Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm cùng nhiều giá trị nghề truyền thống được đưa vào không gian trải nghiệm. Du khách có thể xem nghệ nhân trình diễn và trực tiếp thử làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón...

Không gian Kết nối các địa phương: Hội tụ sắc màu nhiều vùng miền

Sản phẩm du lịch, văn hóa, đặc sản và sản phẩm OCOP của nhiều địa phương được giới thiệu tại đây. Từ Festival, du khách có thể mở rộng hành trình khám phá từ Hà Nội đến những vùng đất khác thông qua các sản phẩm đặc trưng và câu chuyện văn hóa.

Không gian Giao lưu quốc tế: Hà Nội trong câu chuyện văn hóa toàn cầu

Sự tham gia của các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tạo nên một không gian đa sắc màu. Đây cũng là nơi kết nối văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Không gian Ẩm thực Hà Nội: Thưởng thức hương vị của mùa thu

Cốm, trà sen, bánh trung thu, phở, bún thang, bún chả… là những cái tên không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá ẩm thực Hà Nội. Bên cạnh thưởng thức, du khách còn có thể xem trình diễn chế biến và giao lưu với nghệ nhân, đầu bếp.

Không gian Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Nhìn Hà Nội qua những câu chuyện lớn

Các ấn phẩm, tư liệu, hình ảnh và video giới thiệu di sản, khu di tích, điểm đến, làng nghề cùng những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Thủ đô được tập trung tại đây.

Không gian Triển lãm tranh: Mùa thu Hà Nội qua góc nhìn nghệ sĩ

Những tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ “Thu Hà Nội” tạo nên một điểm dừng nhẹ nhàng giữa không khí lễ hội. Các workshop tô màu và hoạt động sáng tạo cũng mở ra cơ hội để thiếu nhi, du khách trực tiếp tham gia thay vì chỉ ngắm tác phẩm.

Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo: Nơi Festival lên nhịp

Sân khấu trung tâm sẽ diễn ra các chương trình khai mạc, bế mạc cùng nhiều hoạt động biểu diễn. Nghệ thuật truyền thống, hiện đại, mini show, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và các hoạt động check-in được kết hợp để tạo không khí sôi động.

Bên cạnh 9 không gian chính, Festival còn có chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và hoạt động chạy đồng hành Hanoi Autumn Run. Ban tổ chức dự kiến phát động phong trào thu gom rác, kết nối hoạt động chạy bộ với ý thức bảo vệ môi trường.

Festival Thu Hà Nội 2026 được kỳ vọng tạo thêm một điểm hẹn để người dân và du khách cảm nhận mùa thu Thủ đô qua nhiều lớp trải nghiệm, từ những ký ức rất Hà Nội đến cách tiếp cận hiện đại.