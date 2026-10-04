Phía sau hồi còi báo cháy

5 giờ 30 phút, tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ bắt đầu nhịp sinh hoạt thường ngày: Thể dục buổi sáng, rèn luyện thể lực, tập các bài quyền...

Những động tác quen thuộc được duy trì đều đặn, bởi với người lính chữa cháy, sức khỏe không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là điều kiện để họ có thể bước vào những nơi người khác buộc phải tìm cách thoát ra.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH duy trì luyện tập thể lực hằng ngày.

Với Thượng úy Lương Mạnh Duẩn, luyện tập là công việc quan trọng để chuẩn bị thể lực cho những tình huống khó lường. Anh chia sẻ: “Một đám cháy có thể phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm như bức xạ nhiệt, khói, khí độc hoặc nguy cơ sập đổ nhà, công trình. Vì vậy, người chiến sĩ phải có sức khỏe, kỹ năng và chủ động kiểm tra, chuẩn bị phương tiện bảo hộ trước khi vào hiện trường”.

Thượng úy Lương Mạnh Duẩn thường xuyên rèn luyện thể lực, kiểm tra trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Sự thuần thục của mỗi thao tác tại hiện trường được tạo nên từ quá trình thực hành lâu dài. Bản lĩnh trước ngọn lửa được tôi luyện qua những buổi huấn luyện; khả năng phối hợp giữa các chiến sĩ được hình thành từ kỷ luật và sự chính xác trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong cuộc chiến với “giặc lửa”, không có chỗ cho sự lúng túng. Một thao tác chậm có thể làm mất đi thời gian quý giá; một thiết bị không hoạt động đúng lúc có thể ảnh hưởng đến quá trình cứu người, chữa cháy. Vì thế, mỗi buổi tập luyện không chỉ để rèn luyện thể lực mà còn là quá trình người lính chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luyện tập phương án chữa cháy.

Cùng với rèn luyện thể lực, kỹ năng, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như mặt nạ, bình khí, vòi, lăng chữa cháy, máy bơm, phương tiện cứu nạn và xe chữa cháy. Từng thiết bị phải được kiểm tra, từng vị trí của phương tiện phải được nắm chắc để có thể sử dụng ngay khi nhận lệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Trung tá Đào Xuân Hoàn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ, bảo đảm lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn.

Lệnh xuất phát có thể đến giữa trưa nắng gắt, trong đêm đông lạnh buốt hoặc khi người lính vừa đặt lưng nghỉ sau ca trực dài. Khi có lệnh, tất cả phải lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai đã tham gia chữa cháy 24 vụ. Việc kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản; các vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Không chỉ duy trì trạng thái thường trực, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn chủ động tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn phòng ngừa cháy, nổ.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8.791 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH. Mỗi cơ sở có đặc điểm, quy mô, mức độ nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau, nhưng chỉ một sơ suất trong sử dụng điện, lửa hoặc nguồn nhiệt cũng có thể dẫn đến cháy. Vì vậy, công tác quản lý, phòng ngừa phải được thực hiện thường xuyên, từ sớm và ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra điều kiện an toàn tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất gần 2.000 cơ sở; hướng dẫn khắc phục những nguy cơ mất an toàn; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong các đợt cao điểm; xây dựng mô hình phòng, chống cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị.

Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghĩa Lộ, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy được thực hiện thường xuyên.

Ông Phạm Thành Long - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghĩa Lộ cho biết: “Hằng năm, đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng PCCC tại chỗ và cán bộ, người lao động".

Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng về PCCC và CNCH.

Cùng với công tác kiểm tra, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức 183 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, thu hút 78.216 lượt người tham dự.

Các mô hình PCCC ở cơ sở tiếp tục được duy trì, như “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Màn hình số - số hóa công tác phòng cháy, chữa cháy”. Qua đó, người dân, chủ cơ sở được trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy và thoát nạn an toàn.

Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn; kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn về PCCC, nhất là tại những địa bàn, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố”.

Phía sau mỗi hồi còi báo cháy là sự khẩn trương của những người lính trên đường đến hiện trường. Phía sau sự bình yên của mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị còn là cả một quá trình huấn luyện, thường trực, kiểm tra và phòng ngừa.

Sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, sẽ góp phần phát hiện nguy cơ từ sớm, xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.