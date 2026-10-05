Clip: Mở cửa ô tô thiếu quan sát, tài xế gây bức xúc

Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra trên một con đường. Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại, một người đàn ông đậu ô tô giữa đường rồi mở cửa xuống xe.

(Video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông mở cửa xe làm ngã 2 người đi xe máy. Nguồn: Trọng Nguyễn/Beat Now)

Đáng chú ý, trong lúc mở cửa ô tô, người này đã không quan sát kỹ lưỡng. Hậu quả, 2 người chạy xe máy đến cùng lúc đã bị cánh cửa ô tô "xô" ngã mạnh xuống đường.

Hiện vẫn chưa rõ tình hình 2 người đi xe máy ra sao, tuy nhiên, hành động mở cửa xe thiếu quan sát của người đàn ông đàn ông đi ô tô đã khiến nhiều người ngán ngẩm.

Bên cạnh đó, việc người đàn ông đậu xe ô tô cũng được dân mạng đưa ra bàn luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với hành động này.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Bài học mở cửa xuống xe này cần phải dạy khi cấp bằng lái xe giống như các bước lên xe thắt dây an toàn ý"

"Đậu xe giữa đường, mở cửa xe thiếu quan sát, đúng là không còn gì để nói"

"Không biết 2 người đi xe máy có làm sao không, cảm giác bị ngã rất nặng".

Ngoài ra, một số dân mạng đưa ra kinh nghiệm cho những người đi xe máy, khi đi gần tới những chỗ ô tô đang đậu, hãy bấm còi to vài lần để cảnh giác và đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.