Sở Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát lưu hành, thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền

Theo Sở Y tế Hà Nội, thông tin của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an liên tục phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, trong đó có mặt hàng An cung ngưu hoàng hoàn.

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị chính quyền địa phương cấp xã, phường đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc có dấu hiệu giả mạo.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần chủ động phối hợp với Công an, Quản lý thị trường truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn thuốc giả lưu thông; đồng thời siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo trên thị trường và các nền tảng mạng xã hội, xử lý dứt điểm tình trạng thổi phồng công dụng sản phẩm là "thần dược phòng ngừa đột quỵ".

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ, mua tại cơ sở được cấp phép, có hóa đơn chứng từ đầy đủ và tra cứu danh sách sản phẩm do Bộ Y tế cấp phép tại địa chỉ https://ydct-dichvucong.moh.gov.vn/congbothuoc.

Đối với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định, tuyệt đối không bán An cung ngưu hoàng hoàn khi không có đơn thuốc, đồng thời phối hợp xác minh nguồn gốc khi tiếp nhận thông tin nghi vấn.

Phòng Nghiệp vụ Y chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định sử dụng thuốc cổ truyền và khuyến cáo bệnh nhân không tự ý dùng thuốc.

Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế tăng cường thanh tra, tham mưu xử lý vi phạm trong lưu hành, quảng cáo thuốc; trong khi Văn phòng Sở đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tập trung lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền trên thị trường, đặc biệt là An cung ngưu hoàng hoàn để kịp thời báo cáo các trường hợp không đạt tiêu chuẩn.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường và yêu cầu các đơn vị thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Sở thông qua Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thuốc giả hoặc không rõ nguồn gốc để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.