Phường Liên Chiểu ra mắt Đội Dân phòng PCCC và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở
UBND phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) ngày3-1 tổ chức hội nghị công bố các quyết định và ra mắt các lực lượng tham gia công tác PCCC, CNCH trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 25 năm năm Ngày toàn dân PCCC 4-10.
Hội nghị là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.
Dịp này, phường Liên Chiểu tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Đội dân phòng tham gia PCCC; Tổ liên gia an toàn PCCC. Đây là những lực lượng trực tiếp, gần dân, sát địa bàn, có vai trò quan trọng trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.
Việc kiện toàn, ra mắt và phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng góp phần xây dựng thế trận toàn dân tham gia PCCC và CNCH, phương châm "4 tại chỗ", nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-lien-chieu-ra-mat-doi-dan-phong-pccc-va-luc-luong-bao-ve-antt-o-co-so-post358889.html