Bộ Công an thanh tra việc quản lý vũ khí tại Hà Tĩnh

Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Tài.

Thanh tra Bộ Công an vừa công bố quyết định thanh tra đối với UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đợt thanh tra tập trung vào nhiều cơ quan, đơn vị, từ cấp tỉnh đến cấp xã và các cơ sở trên địa bàn.

Thanh tra nhiều cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã

Chiều 2/10, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an công bố Quyết định số 251/QĐ-X05-P5 ngày 21/9/2026 của Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Theo quyết định, đoàn thanh tra có 6 thành viên, do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng làm Trưởng đoàn. Trung tá Đinh Công Thành, Phó trưởng Phòng 5, Thanh tra Bộ Công an giữ nhiệm vụ Phó trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2023 đến thời điểm thanh tra. Các đối tượng thuộc diện thanh tra gồm Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hội nghị cũng phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng thanh tra, đồng thời thông tin về kế hoạch và lịch làm việc dự kiến tại các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Trọng Tài.

Hà Tĩnh được yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu điện tử

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định địa phương sẽ nghiêm túc thực hiện quyết định thanh tra, coi đây là dịp rà soát toàn diện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nội dung rà soát bao gồm việc ban hành văn bản, cấp phép, quản lý kho bãi, tiêu hủy và xử lý các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo. Các đơn vị phải cung cấp thông tin trung thực, bảo đảm sự thống nhất giữa sổ sách, dữ liệu điện tử và tình hình thực tế.

Việc cung cấp tài liệu phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với những tồn tại, thiếu sót đã được đoàn thanh tra chỉ ra hoặc do các đơn vị tự phát hiện và có đủ căn cứ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động khắc phục trong phạm vi thẩm quyền, không chờ đến khi có kết luận thanh tra.

Những vấn đề còn có cách hiểu, cách áp dụng chưa thống nhất hoặc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Địa phương cũng cam kết xử lý trách nhiệm theo quy định nếu phát hiện vi phạm, đồng thời hoàn thiện các biện pháp quản lý nhằm tăng cường phòng ngừa và bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát hiện 15 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trong 6 tháng

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và tính mạng người dân.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Công an, chỉ một khâu quản lý thiếu chặt chẽ cũng có thể dẫn đến thất thoát hoặc tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Hà Tĩnh là địa phương còn nhiều bom mìn sót lại sau chiến tranh. Bên cạnh đó, hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.

Theo số liệu được nêu tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 15 vụ với 34 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thu giữ 85 khẩu súng, hơn 44.700 viên đạn cùng hàng nghìn linh kiện.

Trong đó, lực lượng công an đã triệt phá một đường dây chế tạo, mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn, khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng và 18 kg đạn chì.

Các đối tượng sử dụng máy phay, máy tiện điều khiển bằng máy tính (CNC) để chế tạo linh kiện súng, đạn, đồng thời lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động mua bán trái phép.

Vụ việc cho thấy tội phạm liên quan đến vũ khí đang sử dụng công nghệ và các phương thức giao dịch ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý cả trong hoạt động thực tế lẫn trên môi trường mạng.

Làm rõ trách nhiệm, không để khoảng trống trong quản lý

Trước những nguy cơ trên, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát việc phân công, bàn giao nhiệm vụ và hồ sơ trước và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Việc rà soát phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo từng thời kỳ, bảo đảm hoạt động quản lý được duy trì liên tục, không bỏ sót nhiệm vụ hoặc đối tượng quản lý.

Các cơ quan thuộc diện thanh tra phải phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí cán bộ nắm chắc nội dung để trực tiếp làm việc, báo cáo, giải trình.

Đối với đoàn thanh tra, Trung tướng Bùi Quang Thanh yêu cầu các thành viên làm việc khách quan, thận trọng, tuân thủ quy trình và quy định của pháp luật.

Quá trình đánh giá phải làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, xác định tính chất, mức độ vi phạm để đề xuất biện pháp khắc phục hoặc xử lý phù hợp.

Đồng thời, đoàn thanh tra phải nghiên cứu những thay đổi trong chính sách, pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương để đưa ra các kiến nghị có tính khả thi.

Chánh Thanh tra Bộ Công an cũng yêu cầu hoạt động thanh tra không được ảnh hưởng đến công việc bình thường của các cơ quan, đơn vị; phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.