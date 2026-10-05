Trộm 2.700 con mèo ở TPHCM, nhóm đối tượng bị bắt, khởi tố

Ngày 5/10, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với 12 bị can về hành vi "Trộm cắp tài sản", liên quan đường dây bắt trộm và tiêu thụ mèo được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận.

12 bị can gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987, thường trú TP Cần Thơ); Võ Hoài Nam (SN 2005, phường Trung Mỹ Tây); Nguyễn Đình Huy (SN 2007, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004, xã Đông Thạnh); Bùi Thanh Hào (SN 2004, xã Đông Thạnh); Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008, phường Tân Thới Hiệp); Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008, phường An Nhơn); Nguyễn Gia Hân (SN 2009, TP Cần Thơ); Trần Hoàng Kịp (SN 2008, tỉnh Cà Mau); Hà Tiến Đạt (SN 2009, TP Cần Thơ); Lê Minh Phát (SN 2008, xã Hóc Môn) và N.H.M.H. (SN 2010, phường Tân Thới Hiệp).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn trộm vật nuôi vào ban đêm. Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm này hoạt động tại nhiều khu vực gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây.

Theo kết quả điều tra, Lưu Thanh Bình (SN 1987, thường trú TP Cần Thơ) thu mua mèo sống và tập kết tại một địa điểm trên đường TX39, phường Thới An, TPHCM để bán lại.

12 đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt tạm giam, khởi tố. Ảnh: CACC.

Bình được xác định móc nối với một số người để thu mua mèo do trộm cắp mà có. Những người này sau đó tiếp tục kết nối thêm nhiều người khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình, hình thành nhóm trộm cắp, thu gom và tiêu thụ mèo hoạt động trên nhiều địa bàn.

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn rồi sử dụng xe máy đến các khu dân cư tìm vật nuôi. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, khi người dân đang ngủ và đường phố ít người qua lại. Bẫy mèo được các đối tượng tự chế hoặc mua từ Bình.

Sau khi bắt được mèo, các đối tượng nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực rồi mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt được khoảng 4-10 con mèo mỗi đêm.

Ngày 8/7, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng; thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 02 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 07 xe mô tô, 02 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Bẫy được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm mèo. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong thời gian hoạt động đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo.

Ngoài số mèo được nhóm trên cung cấp, cơ quan điều tra xác định Bình còn thu mua mèo từ nhiều người khác để bán lại cho người có nhu cầu.

Sau khi thu giữ số mèo nói trên, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh chủ sở hữu. Đến nay, 13 con mèo đã được trao trả cho 13 người dân.

Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận, chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Công an TPHCM đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng để cung cấp thông tin, nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Các đối tượg đã trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo. Ảnh: CACC.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ vật nuôi và thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom hoặc tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi được yêu cầu kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc. Những hành vi móc nối, đặt hàng, cung cấp công cụ phục vụ trộm cắp hoặc thu mua, tiêu thụ vật nuôi biết rõ do phạm tội mà có sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.