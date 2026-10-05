Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ phát hiện khói đen đặc bốc lên từ khu vực nhà xưởng sản xuất phụ tùng xe máy của một công ty trên địa bàn.

"Khi phát hiện cháy, nhiều người đã cố dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng", nhân chứng cho biết.

Hiện trường vụ cháy tại thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã. Ảnh: Nguyễn Trung

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến 8h30 cùng ngày, UBND xã Trung Giã đã huy động lực lượng tại chỗ gồm công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.