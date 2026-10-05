Bắt nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong phòng trọ

Theo thông tin, qua nắm bắt tình hình từ các trinh sát và quyết tâm đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an phường Hạc Thành đã chủ động siết chặt địa bàn, liên tục kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ có dấu hiệu nghi vấn.

Khu nhà trọ các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những ngày cuối tháng 9, lực lượng công an phường Hạc Thành tiến hành bất ngờ kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú trên địa bàn bắt quả đắng Hoàng Anh (SN 2000, quê Nghệ An) và Đinh Thị Yến Nhi (SN 2005, quê Lâm Đồng) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật gồm 1 gói ma túy đá chưa sử dụng hết và các dụng cụ dùng để "bay lắc".

Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an làm rõ, trước đó hai ngày (24/9), cũng tại căn phòng này, Hoàng Anh và Yến Nhi đã tụ tập cùng Nguyễn Văn Long (SN 2001) và Đ.N.Q.Đ (SN 2009, cùng trú tại Thanh Hóa) để cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Hạc Thành đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chiến công này tiếp tục khẳng định tinh thần tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng Công an cơ sở, quyết tâm quét sạch "cơn lốc trắng", trả lại sự bình yên cho các khu dân cư.