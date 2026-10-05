Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ mua trên mạng xã hội

Cụ thể, vào lúc 16h35 ngày 27/9, tại khu vực Cầu Đen (thuộc xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác Công an xã Hưng Phú phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) và Công an xã Ái Quốc bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, đối tượng bị phát hiện là Phạm Văn Hiền (SN 1985, thường trú tại thôn Diêm Phong, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên).

Phạm Văn Hiền bị khởi tố về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. (Ảnh: CAHY).

Thời điểm kiểm tra, Hiền đang ngồi trên xe mô tô biển kiểm soát 17L2-57XX chở theo 1 vỏ thùng sơn màu xanh cũ có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng sơn chứa 347 vật hình trụ dài 4cm, đường kính 2,5cm, quấn giấy màu hồng liến kết với nhau thành 4 tràng nghi là pháo nổ.

Qua điều tra ban đầu, Phạm Văn Hiền thừa nhận số vật chứng cơ quan công an thu được là pháo nổ mua qua mạng xã hội Facebook để sử dụng đốt trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ngoài ra, Hiền tự nguyện khai nhận và giao nộp thêm 10 giàn pháo hoa nổ Hiền vừa mua qua mạng xã hội facebook.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành quản lý toàn bộ số vật chứng nghi là pháo thu giữ của Phạm Văn Hiền để tiến hành trưng cầu giám định.

Kết quả giám định cho biết, toàn bộ số vật chứng thu giữ của Phạm Văn Hiền là pháo nổ và pháo hoa nổ, có tổng khối lượng là 21,4kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Hiền về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.